Rendimiento de bonos sube y curva se empina mientras mercado se prepara para recorte de la Fed

Por Alden Bentley

NUEVA YORK, 12 sep (Reuters) - La curva de rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense se empinaba el viernes, al elevarse los retornos a 10 años tras caer en la víspera por debajo del 4% por primera vez desde abril, mientras los inversores siguen apostando a que la Reserva federal recortará las tasas de interés la próxima semana.

* El alza del retorno de los papeles referenciales a 10 años se redujo algo tras la publicación del índice de confianza preliminar de septiembre de la Universidad de Michigan, que se situó en 55,4, su nivel más bajo desde mayo, y por debajo del 58,2 de agosto y de la expectativa media de 58 de los economistas. Más tarde ganaba 5,1 puntos básicos, al 4,062%.

* "Los bonos a 10 años rondan el 4%. Creo que parte del movimiento de hoy podría ser un pequeño retroceso por la sobrevaloración del movimiento que vimos a principios de semana", dijo Molly Brooks, de TD Securities en Nueva York.

* El Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed se reúne el martes y el miércoles para estudiar las señales claras de las últimas semanas de debilitamiento del mercado laboral y una inflación persistente.

* Las apuestas actuales en los mercados de futuros sitúan en un 95% las probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos y un 5% de que la rebaja ascienda a medio punto, tras nueve meses en el 4,25%-4,5%.

* El tramo de la curva de rendimiento que mide la diferencia entre el retorno de los bonos a dos y 10 años, que se sigue de cerca como indicador de las expectativas económicas, subía 3 puntos básicos, a 50,6 unidades.

* El rendimiento de las notas a 30 años ganaba 4,4 puntos básicos, al 4,695%, y el de los papeles a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, mejoraba 2,5 puntos básicos, al 3,554%.

