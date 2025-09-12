LA NACION

Rendimiento de bonos sube y curva se empina mientras mercado se prepara para recorte de la Fed

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Rendimiento de bonos sube y curva se empina mientras mercado se prepara para recorte de la Fed
Rendimiento de bonos sube y curva se empina mientras mercado se prepara para recorte de la Fed

Por Alden Bentley

NUEVA YORK, 12 sep (Reuters) - La curva de rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense se empinaba el viernes, al elevarse los retornos a 10 años tras caer en la víspera por debajo del 4% por primera vez desde abril, mientras los inversores siguen apostando a que la Reserva federal recortará las tasas de interés la próxima semana.

* El alza del retorno de los papeles referenciales a 10 años se redujo algo tras la publicación del índice de confianza preliminar de septiembre de la Universidad de Michigan, que se situó en 55,4, su nivel más bajo desde mayo, y por debajo del 58,2 de agosto y de la expectativa media de 58 de los economistas. Más tarde ganaba 5,1 puntos básicos, al 4,062%.

* "Los bonos a 10 años rondan el 4%. Creo que parte del movimiento de hoy podría ser un pequeño retroceso por la sobrevaloración del movimiento que vimos a principios de semana", dijo Molly Brooks, de TD Securities en Nueva York.

* El Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed se reúne el martes y el miércoles para estudiar las señales claras de las últimas semanas de debilitamiento del mercado laboral y una inflación persistente.

* Las apuestas actuales en los mercados de futuros sitúan en un 95% las probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos y un 5% de que la rebaja ascienda a medio punto, tras nueve meses en el 4,25%-4,5%.

* El tramo de la curva de rendimiento que mide la diferencia entre el retorno de los bonos a dos y 10 años, que se sigue de cerca como indicador de las expectativas económicas, subía 3 puntos básicos, a 50,6 unidades.

* El rendimiento de las notas a 30 años ganaba 4,4 puntos básicos, al 4,695%, y el de los papeles a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, mejoraba 2,5 puntos básicos, al 3,554%.

(Editado en español por Carlos Serrano)

LA NACION
Más leídas
  1. Lanzan un nuevo SUV todoterreno con garantía de un millón de kilómetros
    1

    Lanzan un nuevo SUV todoterreno con garantía de un millón de kilómetros

  2. Los emprendimientos que la nueva ola migratoria rusa trae a la Argentina
    2

    Los emprendimientos que la nueva ola migratoria rusa trae a la Argentina

  3. “No entendemos bien qué le pasó”, la palabra del padre de la chica de 14 años que disparó dentro de una escuela
    3

    “No entendemos bien qué le pasó”, la palabra del padre de la chica de 14 años que disparó dentro de una escuela

  4. La trama detrás de la frustración incontenible de la juventud tuitera y la rebelión del Gordo Dan
    4

    La trama detrás de la frustración incontenible de la juventud tuitera y la rebelión del Gordo Dan

Cargando banners ...