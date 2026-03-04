Rendimiento de bonos tesoro eeuu sube por tercer día mientras se evalúa el riesgo de inflación

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 4 mar (Reuters) - El rendimiento ‌de los bonos del ‌Tesoro ⁠estadounidense subió el miércoles por tercera sesión consecutiva, mientras los inversores evalúan la probabilidad de una inflación más alta y la trayectoria ​de la política ⁠monetaria, ⁠porque la guerra en Irán ejerce presión al alza sobre los precios del petróleo.

* ​La guerra entre Estados Unidos e Irán recrudeció después de que un ‌ataque estadounidense alcanzó un buque de guerra ​iraní frente a las costas de ​Sri Lanka, agravando una crisis que ha paralizado el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz y ha cortado el suministro de petróleo y gas de Oriente Medio. * Los precios del crudo cerraron con pocos cambios, cerca aún de niveles no vistos ​desde junio, tras una información que indicó que agentes iraníes intentaron iniciar conversaciones con Washington para poner fin al ⁠conflicto. * El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años subió 2,2 puntos básicos, al 4,079%, ‌para registrar su primera racha de tres días consecutivos al alza desde mediados de enero. * Los rendimientos extendieron sus ganancias después de que el ISM dijo que su índice de gerentes de compras no manufactureras aumentó a 56,1 el mes pasado, la lectura más alta desde julio de 2022, desde 53,8 en enero y muy ‌por encima de la estimación de 53,5 de los economistas encuestados por Reuters.

* En ⁠tanto, las nóminas privadas estadounidenses subieron más de lo esperado en febrero, ‌pero los datos del mes anterior se revisaron considerablemente a ⁠la baja, mostró el miércoles el informe nacional de ⁠empleo de ADP.

* El retorno de las notas a 30 años subió 1,2 puntos básicos, al 4,715%, y el de la deuda a dos años -que suele evolucionar en consonancia con las expectativas de tasas de interés de la Fed- ‌ganó 3,5 puntos básicos, al 3,535%. * Una ​parte muy seguida de la curva de rendimiento, que mide la diferencia entre el retorno de los papeles a dos y 10 años y es considerada un indicador de las expectativas económicas, cotizaba en ‌54,2 puntos básicos.

