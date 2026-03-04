Rendimiento de bonos Tesoro EEUU sube por tercer día mientras se evalúa el riesgo de inflación
Por Chuck Mikolajczak
NUEVA YORK, 4 mar (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subió el miércoles por tercera sesión consecutiva, mientras los inversores evalúan la probabilidad de una inflación más alta y la trayectoria de la política monetaria, porque la guerra en Irán ejerce presión al alza sobre los precios del petróleo.
* La guerra entre Estados Unidos e Irán recrudeció después de que un ataque estadounidense alcanzó un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, agravando una crisis que ha paralizado el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz y ha cortado el suministro de petróleo y gas de Oriente Medio. * Los precios del crudo cerraron con pocos cambios, cerca aún de niveles no vistos desde junio, tras una información que indicó que agentes iraníes intentaron iniciar conversaciones con Washington para poner fin al conflicto. * El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años subió 2,2 puntos básicos, al 4,079%, para registrar su primera racha de tres días consecutivos al alza desde mediados de enero. * Los rendimientos extendieron sus ganancias después de que el ISM dijo que su índice de gerentes de compras no manufactureras aumentó a 56,1 el mes pasado, la lectura más alta desde julio de 2022, desde 53,8 en enero y muy por encima de la estimación de 53,5 de los economistas encuestados por Reuters.
* En tanto, las nóminas privadas estadounidenses subieron más de lo esperado en febrero, pero los datos del mes anterior se revisaron considerablemente a la baja, mostró el miércoles el informe nacional de empleo de ADP.
* El retorno de las notas a 30 años subió 1,2 puntos básicos, al 4,715%, y el de la deuda a dos años -que suele evolucionar en consonancia con las expectativas de tasas de interés de la Fed- ganó 3,5 puntos básicos, al 3,535%. * Una parte muy seguida de la curva de rendimiento, que mide la diferencia entre el retorno de los papeles a dos y 10 años y es considerada un indicador de las expectativas económicas, cotizaba en 54,2 puntos básicos.
(Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)