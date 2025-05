Rendimiento de bonos tesoro eeuu sube tras dato del sector servicios mejor a lo esperado

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 5 mayo (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subía el lunes, tras datos que mostraron que el sector servicios de la mayor economía del mundo repuntó el mes pasado, con los precios pagados, un indicador de la inflación, en máximos de dos años.

* El retorno de la deuda referencial a 10 años subía 1,9 puntos básicos, al 4,339%. En el extremo corto de la curva, el rendimiento de las notas a dos años subía levemente al 3,843%, después de declinar antes de los datos.

* El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) dijo que su índice de gestores de compras (PMI) no manufacturero aumentó a 51,6 el mes pasado desde el 50,8 de marzo. Los economistas consultados por Reuters esperaban una cifra de 50,2 puntos.

* La medida de la encuesta de los precios pagados por los insumos de servicios saltó a 65,1, la lectura más alta desde enero de 2023, tras el 60,9 de marzo.

* "El aumento del componente de precios pagados en abril no concuerda exactamente con las respuestas de la encuesta, que indican más incertidumbre que aumentos reales de los precios", escribió Will Compernolle, de FHN Financial en Chicago. "Pese a la incertidumbre, el componente de precios pagados subió, y es un sólido indicador adelantado de la inflación del IPC".

* La curva de rendimiento se empinó tras los datos, con el diferencial entre el retorno de las notas a dos y 10 años en 50 puntos básicos, frente a los 48,4 del viernes.

* El Tesoro subastará 58.000 millones de dólares en bonos a tres años el lunes, 42.000 millones de dólares en papeles a 10 años el martes y 25.000 millones de dólares en deuda a 30 años el jueves.

* En otros vencimientos, el retorno de los bonos a 30 años subía 2,6 puntos básicos, al 4,822%.

(Editado en español por Javier Leira)