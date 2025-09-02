Rendimiento de la deuda británica a 30 años alcanza su nivel más alto desde 1998

LONDRES, 2 sep (Reuters) -

Los rendimientos de los "gilts" británicos a 30 años alcanzaron un máximo de 27 años el martes, mientras los costes de endeudamiento de los Estados de todo el mundo se veían presionados al alza por las preocupaciones sobre la deuda pública y el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de despedir a una gobernadora de la Reserva Federal. El rendimiento de los "gilts" (bonos del Estado británico) a 30 años tocó un máximo del 5,680%, unos cuatro puntos básicos más en el día, su nivel más alto desde mayo de 1998, según datos de LSEG.

El rendimiento de los bonos alemanes a 30 años alcanzó su nivel más alto en 14 años, siguiendo la subida de los rendimientos del Tesoro estadounidense.

Los costes de los préstamos británicos a 30 años son los más elevados del Grupo de las Siete economías avanzadas, lo que refleja la preocupación por la tasa de inflación del país —también la más elevada del G7—, los altos niveles de endeudamiento y el lento crecimiento económico. Se espera que la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, suba los impuestos en su presupuesto de otoño para mantener el rumbo hacia sus objetivos fiscales, lo que podría añadirse al reto de acelerar la economía. (Redacción de William Schomberg; edición de Sarah Young; editado en español por Tomás Cobos)