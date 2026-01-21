Rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU cae tras comentarios de Trump sobre el marco del acuerdo sobre Groenlandia

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 21 ene (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajó el miércoles, ya que el apetito de riesgo mejoró después de que el presidente Donald Trump abandonara su amenaza arancelaria sobre Europa, citando un marco de acuerdo sobre Groenlandia.

* Trump escribió en Truth Social que el acuerdo sobre Groenlandia se alcanzó después de una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Davos. Como resultado, los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero no se impondrán, dijo.

* Más temprano en la sesión, los bonos del Tesoro habían subido después de que Trump descartara el uso de la fuerza para adquirir el territorio danés, calmando los nervios de los inversores, y también tras una sólida subasta a 20 años que puso de relieve la constante demanda de deuda pública estadounidense.

* Una recuperación de la deuda pública japonesa a primera hora del miércoles durante la sesión asiática ayudó a estabilizar los mercados de renta fija.

* "La señal de Donald Trump al salir de Davos es coordinación, no confrontación, y eso importa", dijo Matthew Smart, director de planificación financiera y análisis de carteras en WWM Investments en Chicago.

* En las operaciones de la tarde, el rendimiento de los papeles del Tesoro a 10 años bajó 4 puntos básicos (pb) al 4,255%, tras alcanzar el martes su nivel más alto desde finales de agosto después de una fuerte venta.

* El retorno a 30 años bajó 4,9 puntos básicos, hasta el 4,872%. El martes alcanzó su nivel más alto desde principios de septiembre.

* El rendimiento de los bonos a 20 años también se hundió, cayendo 4,8 puntos básicos hasta el 4,829%, extendiendo su caída tras una subasta de bonos a 20 años bien suscrita.

* El retorno a 2 años bajó ligeramente al 3,595%. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; editado en español por Javier Leira y Daniela Desantis)