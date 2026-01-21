Rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. cae tras comentarios de Trump sobre Groenlandia en Davos

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 21 ene (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaba el miércoles, retrocediendo desde los máximos de varios meses alcanzado en la sesión anterior después de una fuerte liquidación, mientras que una recuperación de la deuda pública japonesa ayudaba a estabilizar los mercados globales de renta fija. * Los inversores vendieron deuda pública estadounidense el martes a raíz de las turbulencias en los bonos japoneses y la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a los productos europeos si Estados Unidos no puede adquirir Groenlandia. * Los bonos del Tesoro obtuvieron ofertas, empujando los rendimientos modestamente a la baja, después de que Trump reiteró su plan para que Estados Unidos adquiera Groenlandia, pero dijo a los líderes mundiales reunidos en Davos que no usará la fuerza para hacerlo. Señaló que ninguna nación aparte de Estados Unidos puede asegurar el territorio insular. * En las operaciones de la mañana en Nueva York, el rendimiento de referencia a 10 años de Estados Unidos bajaba 1,2 puntos básicos (pb) al 4,281%, tras alcanzar el martes su nivel más alto desde finales de agosto. * El rendimiento a 30 años bajaba ligeramente hasta el 4,912%. El martes alcanzó su nivel más alto desde principios de septiembre. En la parte delantera de la curva, el retorno a 2 años bajaba 1 punto básico al 3,589%. * "Al mercado le gusta el hecho de que Trump no usará la fuerza en Groenlandia, aunque no le gustaron las cosas que dijo antes de eso", dijo Tom di Galoma, director gerente de tasas y comercio en Mischler Financial en Stamford, señalando los comentarios del presidente sobre cómo Dinamarca es ingrata con Estados Unidos, entre otros. * Trump dijo en su discurso que Estados Unidos salvó a Groenlandia y luego se la devolvió a Dinamarca después de la Segunda Guerra Mundial. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; editado en español por Javier Leira)