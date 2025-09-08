Rendimiento de referencia de EEUU sigue bajando, con el IPC y la desaceleración en el punto de mira

Por Alden Bentley

NUEVA YORK, 8 sep (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían el lunes en un mercado tranquilo después de que el sombrío reporte de empleo del viernes impulsó los bonos y prácticamente aseguró una relajación de al menos un cuarto de punto la próxima semana.

* Sin embargo, los operadores esperaban una confirmación en los informes de inflación de mediados de semana.

* El rendimiento de la nota de referencia a 10 años amplió su caída a un nuevo mínimo de cinco meses, mientras que el de dos años se mantuvo estable del viernes.

* "Un Índice de Precios al Productor (IPP) o Índice de Precios al Consumidor (IPC) favorable esta semana podría empujar los rendimientos a 10 años a menos del 4%, pero el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la próxima semana será el ancla más decisiva", dijo Will Compernolle, estratega de tipos de FHN Financial en una nota a clientes.

* Después de que el informe de nóminas no agrícolas mostró un aumento de sólo 22.000 puestos de trabajo en agosto, mucho menos que las previsiones de 75.000 puestos y de los 79.000 revisados al alza de julio, los inversores han restado importancia a las perspectivas de crecimiento y han aumentado las probabilidades de un recorte de la Reserva Federal este mes que marcaría la primera relajación desde diciembre.

* El mercado de futuros de tasas no ve ninguna posibilidad de que la Reserva Federal se mantenga a la espera tras la reunión de dos días de la semana que viene, e incluso ha valorado brevemente hasta un 15% de posibilidades de que el objetivo del 4,25%-4,50% de los fondos federales se reduzca 50 puntos básicos.

* Las últimas apuestas muestran un 90% de probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos y un 10% de 50 puntos básicos.

* El rendimiento a 10 años bajaba 2,7 puntos básicos, al 4,059%, cerca de su mínimo desde el 7 de abril.

* El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al compás de las expectativas de tasas de interés de la Fed, caía 1,9 puntos básicos, al 3,488%.

* El rendimiento del bono a 30 años caía 4,3 puntos básicos, al 4,731%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimiento del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 56,9 puntos.