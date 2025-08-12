Rendimientos a dos años caen tras los datos precios al consumidor de EEUU

Por Karen Brettell

12 ago (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años, sensibles a las tasas de interés, caían el martes después de que datos mostraran que la inflación de los precios al consumidor en Estados Unidos estuvo más o menos en línea con las expectativas de los economistas en julio.

* El dato mostró un aumento limitado por los aranceles, lo que probablemente despeje el camino para que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en septiembre.

* El índice de precios al consumidor subió un 0,2% el mes pasado, tras aumentar un 0,3% en junio, y registró un alza anual del 2,7%, sin cambios respecto al mes anterior.

* Si se excluyen los volátiles componentes alimentario y energético, el IPC ganó un 0,3%, el mayor avance desde enero, tras subir un 0,2% en junio. El denominado IPC subyacente aumentó un 3,1% interanual en julio, tras avanzar un 2,9% en junio.

* "El IPC de julio estuvo más o menos en línea con las expectativas y no incluyó una gran repercusión de los aranceles en los precios al consumidor, por lo que es lo suficientemente bueno como para asegurar las probabilidades de un recorte de tasas en septiembre", dijo Guy LeBas, estratega jefe de renta fija de Janney Montgomery Scott en Filadelfia.

* La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años subía 0,8 puntos básicos en el día, al 4,281%, pero por debajo del 4,30% en el que cotizaban antes de los datos.

* El rendimiento de las notas a 2 años caía 1,1 puntos básicos, hasta el 3,743%.

* La curva de rendimientos entre las notas a dos años y 10 años se empinaba unos dos puntos básicos, al 53,5 puntos básicos.

* Los inversores han aumentado las apuestas a que la Reserva Federal recortará las tasas antes y potencialmente más de lo previsto después de que los datos de empleo de julio mostraran que los empresarios añadieron menos puestos de trabajo de lo esperado, mientras que las ganancias de empleo de los meses anteriores también se revisaron a la baja. (Reportaje de Karen Brettell, Editado en español por Juana Casas)