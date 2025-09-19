Rendimientos a largo plazo de EEUU suben, bono a 10 años se encamina a primera alza semanal en cinco semanas

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 19 sep (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo subieron el viernes, y el bono de referencia a 10 años se encaminaba a su tercera alza consecutiva y su primer avance semanal en cinco semanas tras el recorte de tasas de interés de la Reserva Federal a principios de esta semana.

* Los rendimientos no habían dejado de caer en las últimas semanas en previsión de la baja de tasas del banco central, y el bono a 10 años tocó un mínimo de siete meses del 3,994% la semana pasada, después de que algunos datos económicos indicaron que el mercado laboral podría estar flaqueando.

* Pero los rendimientos comenzaron a subir después de que el banco central recortó las tasas 25 puntos básicos el miércoles, como se preveía ampliamente, y señaló que había más recortes en la agenda.

* La subida continuó el jueves después de que los datos semanales de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo y un indicador de la actividad manufacturera en la región del Atlántico medio fueran más fuertes de lo esperado.

* "El valor razonable de los bonos del Tesoro a 10 años es bastante amplio, pero se sitúa entre el 4% y el 5%. Definitivamente, hemos caído bajo el extremo inferior, por lo que los bonos estaban sobrecomprados y ahora se está revirtiendo un poco esa situación", dijo Tony Welch, director de inversiones de SignatureFD en Atlanta.

* El rendimiento del bono a 10 años alcanzó por última vez el 5% en octubre de 2023.

* La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió 1,4 puntos básicos, hasta el 4,118%, y ha subido 6,2 puntos básicos en la semana. Los tres avances consecutivos marcarían la racha más larga del bono a 10 años en un mes.

* El rendimiento del bono a 30 años subió 1,5 puntos básicos, al 4,735%, y también se encaminaba a una tercera sesión consecutiva de ganancias.

* Los mercados descuentan actualmente una probabilidad del 94,1% de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de octubre de la Reserva Federal, y casi 50 puntos básicos de recortes hasta finales de año.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó en 55,1 puntos básicos tras alcanzar los 55,7, su nivel más alto desde el 9 de septiembre.

* El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, cedió 0,5 puntos básicos, al 3,563%.