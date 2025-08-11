Rendimientos bajan antes del informe de precios al consumidor de EEUU del martes

Por Karen Brettell

11 ago (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaron el lunes, sin que ninguna noticia importante o dato económico impulsara los negocios antes del esperado informe de inflación de los precios al consumo de julio del martes.

* Los operadores están valorando en un 86% las probabilidades de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en su próxima reunión de septiembre, tras conocerse el lunes que los empresarios crearon menos puestos de trabajo de lo esperado en julio, mientras que las ganancias de empleo de los meses anteriores también se revisaron a la baja. Sin embargo, la perspectiva de un nuevo repunte de la inflación complica las perspectivas de los tipos de interés.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dicho que prevé que los precios suban este verano debido a las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

* El debilitamiento del sentimiento del consumidor, sin embargo, probablemente mellaría los aumentos de la inflación, dijo Thomas Simons, economista jefe de Estados Unidos en Jefferies en Nueva York.

* Los economistas encuestados por Reuters esperan que la inflación general avance un 0,2% en julio, para un aumento anual del 2,8%, y que los precios subyacentes suban un 0,3%, para un aumento anual del 3,0%.

* El rendimiento del bono estadounidense a 10 años bajó 1,2 puntos básicos, hasta el 4,271%. El rendimiento de la nota a 2 años cayó 0,6 puntos básicos hasta el 3,752%.

* La curva de rendimientos entre las notas a dos años y a 10 años se aplanó alrededor de medio punto básico, hasta 51,5 puntos básicos.

* Trump ha firmado una orden ejecutiva que amplía una pausa en los aranceles estadounidenses fuertemente más altos sobre las importaciones chinas durante otros 90 días, dijo un funcionario de la Casa Blanca el lunes.

* Se espera que los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo suban modestamente en los próximos meses por las preocupaciones sobre la inflación arancelaria y un diluvio de nuevas emisiones de deuda, incluso cuando los rendimientos a corto plazo caigan por las renovadas apuestas de recorte de tasas de la Fed, mostró una encuesta de Reuters entre estrategas de bonos.

* Los operadores también se centraron en quién nominará Trump para reemplazar al presidente de la Fed, Powell, cuando termine su mandato en mayo.

(Editado en español por Carlos Serrano y Juana Casas)