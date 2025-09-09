Rendimientos bonos de EEUU suben, débiles noticias empleo refuerzan perspectivas recorte de tasas

Por Alden Bentley

NUEVA YORK, 9 sep (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron el martes, a medida que cedió un repunte de la deuda a largo plazo, mientras que una revisión a la baja en los datos de empleo de referencia validó la perspectiva de recortes de tasas de la Reserva Federal este año.

* Los retornos de referencia recortaron inicialmente las ganancias después de que el Departamento de Trabajo dijera que la economía de Estados Unidos probablemente creó 911.000 puestos de trabajo menos en los 12 meses hasta marzo de lo estimado anteriormente. Los economistas esperaban una revisión de entre 400.000 y 1.000.000 de puestos de trabajo.

* La noticia sugirió que el crecimiento del empleo ya se estaba estancando antes de los agresivos aranceles del presidente Donald Trump sobre las importaciones.

* Un débil informe de nóminas no agrícolas de la semana pasada mostró una ganancia de solo 22.000 empleos en agosto, lo que elevó los precios de los bonos y envió los rendimientos a 10 y 30 años a sus niveles más bajos desde abril y mayo, respectivamente.

* Las señales de debilidad del mercado laboral prácticamente han garantizado que la Fed recortará las tasas por primera vez desde diciembre en su reunión del 16-17 de septiembre.

* La cuestión ahora es cuánto las reducirá y con qué agresividad actuará ante la creciente evidencia de que su mandato de promover el empleo se perfila como un reto igual al de su otro imperativo de controlar la inflación. Los mercados valoran plenamente un recorte de 25 puntos básicos la próxima semana, con expectativas de una rebaja de 50 puntos en torno al 8%, según FedWatch de CME Group.

* Una subasta del Tesoro de US$58.000 millones en bonos a tres años registró una fuerte demanda el martes. El mercado se centra sobre todo en el interés de los inversores por la deuda a largo plazo y lo medirá en las ventas del miércoles en papeles a 10 años y, sobre todo, del jueves a 30 años.

* La rentabilidad a 10 años subió 2,8 puntos básicos, al 4,074%, después de tocar brevemente un mínimo de sesión del 4,04% tras la revisión de los datos de empleo. El retorno a 30 años ganó 2,8 puntos básicos, al 4,727% y el de a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, avanzó 4,9 puntos básicos al 3,544%.

* La curva que mide la diferencia entre las tasas a dos años y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó en 52,8 puntos básicos. (Compilado por el equipo de Global Finance & Markets Breaking News; Edición en español de Javier López de Lérida y Juana Casas)