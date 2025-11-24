Rendimientos bonos del Tesoro bajan mientras autoridades Fed aumentan esperanzas de recorte en diciembre

Por Davide Barbuscia

NUEVA YORK, 24 nov (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían el lunes mientras los inversores digerían los comentarios de las autoridades de la Fed que apoyaban la posibilidad de un recorte de las tasas de interés el próximo mes, pese a la continua incertidumbre del mercado sobre el ritmo de flexibilización.

* Con pocos datos económicos importantes en el calendario, los inversores en renta fija se centraron el lunes en los recientes comentarios de los máximos responsables de política monetaria, que han inclinado las expectativas del mercado a favor de otra reducción de un cuarto de punto en la próxima reunión de diciembre.

* Los datos disponibles indican que el mercado laboral estadounidense sigue siendo lo suficientemente débil como para justificar otro recorte en diciembre, aunque la acción más allá de eso dependerá de los próximos datos, dijo el gobernador de la Fed, Christopher Waller, en una entrevista con Fox Business el lunes.

* Esto siguió a los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, quien dijo la semana pasada que las tasas de interés de Estados Unidos podrían bajar sin poner en riesgo el objetivo de inflación de la Fed, al tiempo que ayudarían a protegerse contra una caída en el mercado laboral.

* La demanda de bonos del Tesoro, que empujó los rendimientos a la baja, también se debió en parte al continuo nerviosismo en los mercados bursátiles por las elevadas valoraciones de las acciones de las empresas que han estado gastando mucho en el desarrollo de la capacidad en nube para la inteligencia artificial.

* "Los mercados tienen miedo al riesgo dado el reciente comercio ... Se consuelan con el hecho de que los principales miembros de la Reserva Federal siguen queriendo relajar la política monetaria en diciembre, a pesar de que la cifra de empleo no se conocerá hasta después de la reunión de la Fed", dijo Andrew Brenner, jefe de renta fija internacional de NatAlliance, en una nota a clientes.

* Los operadores de futuros de tasas asignaban el lunes una probabilidad del 79% a un recorte de 25 puntos básicos en diciembre, frente al 71% del viernes, según mostraron los datos de CME Group. Aún así, los inversores siguen dudando de la necesidad de un recorte en diciembre dadas las continuas señales de fortaleza económica.

* Los datos de empleo de septiembre publicados la semana pasada mostraron que la tasa de desempleo de Estados Unidos subió en septiembre, pero los empresarios añadieron más puestos de trabajo de lo que los economistas esperaban durante el mes, ofreciendo un panorama económico mixto.

* El rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años se situó por última vez en el 4,042%, unos dos puntos básicos por debajo. Los rendimientos a dos años se situaban ligeramente por debajo, en el 3,514%.

* En cuanto a la oferta, el Departamento del Tesoro venderá $69.000 millones en bonos a dos años el lunes, la primera de las tres subastas de esta semana, con emisiones a cinco y siete años programadas para el martes y el miércoles.

