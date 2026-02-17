Rendimientos bonos del Tesoro de EEUU operan mixtos

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 17 feb (Reuters) - Los rendimientos del Tesoro estadounidense cotizaban mixtos el martes, después de que el retorno a dos años alcanzara un piso en cuatro meses debido a los débiles datos económicos británicos, mientras los operadores seguían evaluando la posible trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

* El retorno de la deuda a 10 años alcanzó su nivel más bajo desde el 28 de noviembre y el rendimiento a dos años el mínimo desde el 17 de octubre, después que datos mostraran que la tasa de desempleo británica subió a su nivel más alto en más de una década, fuera del periodo de la pandemia, mientras que la confianza de los inversores alemanes cayó inesperadamente en febrero.

* Los rendimientos se alejaron de sus mínimos cuando las operaciones se trasladaron a Nueva York y después de que se acercaran a niveles que probablemente proporcionen resistencia técnica frente a nuevas caídas. Esto incluye el nivel clave del 4% en los rendimientos a 10 años.

* "Incluso si baja del 4%, creo que es difícil que se mantenga ahí sin un cambio en los fundamentos", afirmó Will Compernolle, estratega macroeconómico de FHN Financial en Chicago.

* El retorno a dos años, que suele moverse en consonancia con las expectativas de tasas de interés de la Fed, subía 2 puntos básicos hasta el 3,43%, tras caer antes a 3,385%.

* La rentabilidad a 10 años caía 0,2 puntos básicos, al 4,054%, tras haber bajado previamente al 4,018%.

* La curva de rendimiento entre los bonos a dos y a 10 años se aplanó en torno a dos puntos básicos, hasta situarse en 62 puntos básicos.

* Los operadores han aumentado sus apuestas de que la Fed podría recortar las tasas tres veces este año, debido a la mejora de los datos de inflación y a la preocupación por el debilitamiento del mercado laboral.

* Los operadores de futuros de fondos federales descuentan ahora recortes de alrededor de 60 puntos básicos para finales de año, y se espera que la tasa de interés de referencia se acerque al 3% para entonces y se mantenga en ese nivel al menos hasta junio de 2027.

* Los riesgos geopolíticos también están en el punto de mira, ya que Estados Unidos e Irán están manteniendo conversaciones sobre el programa nuclear.

* Las partes llegaron a un acuerdo sobre los "principios rectores" en una segunda ronda de negociaciones nucleares celebrada el martes en Ginebra, pero aún queda trabajo por hacer, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi. (Reporte de Karen Brettell, editado en español por Javier Leira)