Rendimientos bonos EEUU a dos años se encaminan a su mayor caída mensual en un año

Por Karen Brettell

29 ago (Reuters) -

Los bonos del Tesoro estadounidense cotizaron mixtos el viernes y los rendimientos a dos años, sensibles a las tasas de interés, se encaminaban a su mayor caída mensual en un año, mientras los operadores cuadraban posiciones antes del festivo del lunes por el Día del Trabajo y después de que los datos de inflación de julio cumplieran las expectativas de los economistas.

* El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) aumentó un 0,2% el mes pasado, tras una subida no revisada del 0,3% en junio, según mostraron los datos del viernes.

* Excluyendo los volátiles componentes de alimentación y energía, el Índice de Precios PCE aumentó un 0,3% el mes pasado, igualando la subida de junio.

* El dato mantiene a la Reserva Federal en la senda de recortar las tasas en su reunión del 16 y 17 de septiembre.

* "Se trata de un riesgo más que puede hacer descarrilar un recorte en septiembre. La parte de la inflación, al menos en esta medida, no va a hacer nada para reducir las probabilidades de un recorte en septiembre", dijo Michael Lorizio, jefe de negociación de tasas de Estados Unidos en Manulife Investment Management en Boston.

* Los operadores de futuros sobre los fondos de la Reserva Federal valoran ahora en un 89% las probabilidades de un recorte el mes que viene, frente al 84% anterior a los datos.

* El gasto de los consumidores estadounidenses registró el mes pasado su mayor aumento en cuatro meses. Según otro informe de la Universidad de Michigan, las expectativas de inflación a un año aumentaron hasta el 4,8% en agosto, frente al 4,5% de julio.

* Los operadores aumentaron las apuestas a más recortes después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, adoptara el viernes pasado un tono inesperadamente pesimista y dijera que los riesgos para el mercado laboral estaban aumentando.

* El rendimiento de la nota a 2 años bajó 1,6 puntos básicos en el día, hasta el 3,619%. Ha caído 33 puntos básicos este mes, la mayor caída desde agosto.

* El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años subió 1,6 puntos básicos, hasta el 4,223%.

* La curva de rendimientos entre las notas a dos años y a 10 años se situó por última vez en 60 puntos básicos. Este mes se ha subido 18 puntos básicos, el máximo desde abril. (Reporte de Karen Brettell, edición en español de Javier López de Lérida y Juana Casas)