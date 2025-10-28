Rendimientos bonos EEUU bajan ante inminente decisión de la Reserva Federal

Por Tatiana Bautzer

NUEVA YORK, 28 oct (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaban ligeramente el martes, mientras los inversores esperaban la decisión sobre tasas de interés de la Reserva Federal, prevista para el miércoles.

* Datos que mostraron que las nóminas privadas aumentaron un promedio de 14.250 puestos de trabajo en Estados Unidos en las cuatro semanas que finalizaron el 11 de octubre pesaron modestamente sobre los rendimientos.

* También se publicaron datos sobre la confianza de los consumidores estadounidenses, que mostraron una cifra ligeramente mejor de lo esperado, pero el informe tuvo escaso impacto en los bonos del Tesoro.

* El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba 1,4 puntos básicos, al 3,984%, mientras que el de los papeles a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, apenas variaba y cotizaba en un 3,498%.

* "No esperamos movimientos relevantes en el mercado el martes, mientras los inversores se preparan para la decisión de tasas de mañana (miércoles)", dijo Vail Hartman, estratega de tipos de BMO en Nueva York.

* Los inversores también están pendientes de cómo incorporará la Reserva Federal los efectos económicos del cierre parcial del Gobierno estadounidense a las perspectivas de política monetaria y de si está justificada la confianza del mercado en otro recorte de tasas en diciembre.

* En general, los mercados esperan que la Fed anuncie el miércoles un recorte de tasas de 25 puntos básicos. La herramienta FedWatch de CME sitúa las probabilidades de un segundo recorte en diciembre en el 96%.