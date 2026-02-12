Rendimientos bonos EEUU bajan tras datos de desempleo y subasta a 30 años

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 12 feb (Reuters) - Los rendimientos del Tesoro estadounidense bajaron el jueves, tras conocerse datos que mostraron que las nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo bajaron menos de lo esperado la semana pasada, una caída que se profundizó tras una sólida subasta de bonos a 30 años.

* Los rendimientos recortaron brevemente sus descensos después de que el Departamento del Trabajo anunció que había 5.000 solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo menos, para un total ajustado estacionalmente de 227.000, más que la estimación de 222.000 de los economistas encuestados por Reuters, antes de invertir rápidamente su curso.

* Los rendimientos de los bonos habían subido el miércoles, después de que un informe de empleo mejor de lo esperado empañó las expectativas del mercado de que la Reserva Federal pueda tener margen para recortar las tasas de interés a corto plazo, y los bonos a dos años registraron su mayor alza diaria desde finales de octubre.

* "Hubo un poco de pánico en el mercado de bonos", dijo Jay Hatfield, presidente ejecutivo y director de inversiones de Infrastructure Capital Advisors.

* "Las expectativas de bajas de tasas por parte de la Fed se centraban básicamente en el débil panorama del empleo, por lo que esas expectativas se vieron cuestionadas. Fue una reacción exagerada, la economía está creciendo, pero no se trata en absoluto de un crecimiento normal del 3%, por lo que ahora hemos vuelto más o menos al punto de partida".

* El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia cayó 8,1 puntos básicos, al 4,102%, en su quinta baja en las últimas seis sesiones.

* La atención del mercado se centrará ahora en los datos de inflación que se publicarán el viernes, para evaluar la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal.

* Los rendimientos cayeron aún más después de una subasta muy fuerte de US$25.000 millones en bonos a 30 años, con una demanda de 2,66 veces la oferta, más que el promedio de 2,36 veces, según BMO Capital Markets.

* El rendimiento de los bonos a 30 años cayó 8,2 puntos básicos, al 4,732%.

* Una parte muy seguida de la curva de rendimiento del Tesoro de Estados Unidos, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó en 63,6 puntos básicos.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años, que suele evolucionar en consonancia con las expectativas de tasas de interés de la Fed, caía 1,7 puntos básicos, al 3,495%.

(Reporte de Chuck Mikolajczak, edición de Franklin Paul)