Rendimientos bonos EEUU caen ante datos de inflación que afianzan recorte de tasas la próxima semana
NUEVA YORK, 24 oct (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron el viernes luego de que los datos mostraran que los precios al consumidor en la mayor economía del mundo subieron ligeramente menos de lo esperado en septiembre, reforzando las expectativas de que la Fed recortará las tasas en su reunión de política monetaria de la próxima semana.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos subió un 0,3% el mes pasado, tras aumentar un 0,4% en agosto, según los datos. En términos interanuales, el IPC creció un 3,0% tras avanzar un 2,9% en agosto.
La rentabilidad de referencia a 10 años bajó tras conocerse los datos, perdiendo 1,5 puntos básicos, en el 3,976%, mientras que la rentabilidad a dos años descendió 3,2 puntos básicos, al 3,450%. (Reportaje de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Editado en español por Juana Casas)
