Rendimientos bonos EEUU caen por conflicto entre Israel e Irán antes de decisión Fed

Por Karen Brettell

18 jun (Reuters) - Los retornos del Tesoro de Estados Unidos caían el miércoles debido a que las preocupaciones sobre la guerra en Irán impulsaban la demanda por refugio de la deuda pública, antes de que los responsables monetarios de la Reserva Federal actualicen más tarde sus proyecciones económicas y de tasas de interés.

* El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, dijo en una declaración leída por un presentador de televisión el miércoles que su país no aceptará el llamamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a una rendición incondicional.

* Compensando parte de la demanda de refugio seguro para los bonos del Tesoro están las preocupaciones de que el suministro de petróleo podría interrumpirse.

* Sin embargo, "los precios del petróleo se han estabilizado realmente después de aumentar porque existe este optimismo cauteloso de que cualquier ataque israelí no va a afectar a las instalaciones petroleras iraníes", dijo Will Compernolle, estratega macro de FHN Financial en Chicago.

* Compernolle señaló que es difícil leer demasiado en la acción del mercado del miércoles debido a que los operadores se reposicionan antes de la decisión de la Fed más tarde en el día.

* El mercado proyecta que el banco central de Estados Unidos mantendrá las tasas estables. Se espera que las proyecciones económicas actualizadas muestren que las autoridades de la Fed anticipan un crecimiento más lento y una mayor inflación.

* Los retornos redujeron parte de su caída el miércoles después de que datos mostraran que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios de desempleo cayó la semana pasada.

* La rentabilidad a 10 años cedía 2,8 puntos básicos en el día, al 4,363%, mientras que la de la nota a 2 años, sensible a las tasas de interés, caía 1,3 puntos básicos, al 3,937%.

* La curva de rendimientos entre las notas a dos años y a 10 años se aplanaba alrededor de un punto básico, hasta los 43 puntos básicos. (Reporte de Karen Brettell, Editado en Español por Manuel Farías)