Rendimientos bonos EEUU caen por segundo día tras decisión de tasas de la Fed; datos

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 11 dic (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron por segunda sesión consecutiva el jueves, mientras los inversores analizaban la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés y las perspectivas de sus funcionarios, y una lectura del mercado laboral.

* La Fed recortó las tasas en 25 puntos básicos el miércoles, tal y como se había anticipado ampliamente.

* Aunque la declaración de la Fed indicó que es poco probable que las tasas bajaran a corto plazo, ya que buscaba una mayor claridad económica, los inversores consideraron que la división de opiniones entre los responsables y los comentarios de Jerome Powell daban a la reunión un sesgo expansivo.

* Además, el banco central dijo que comenzaría a comprar bonos del gobierno a corto plazo el viernes para ayudar a administrar los niveles de liquidez del mercado y así garantizar que mantenga un firme control sobre su sistema de objetivos de tasas, lo que fue antes y en cantidades mayores de lo que algunos participantes del mercado esperaban.

* "Las operaciones con bonos del Tesoro que anunciaron habían sido cada vez más esperadas por los analistas que se centran en la parte delantera de la curva, los mercados de financiación, etc., por lo que fue menos una sorpresa para Wall Street, pero quizás había pasado un poco desapercibida para los inversores típicos", dijo Bill Merz, jefe de investigación del mercado de capitales de U.S. Bank Wealth Management.

* La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años caía 2,3 puntos básicos al 4,141%. El rendimiento rompió una racha de cuatro sesiones de ganancias el miércoles, su seguidilla más larga de ganancias en cinco semanas.

* La reanudación de la compra de bonos, que ampliará de nuevo el balance de la Reserva Federal, se produce tras su decisión a finales de octubre de dejar de reducir sus tenencias a partir del 1 de diciembre.

* Desde 2022, el banco central había estado permitiendo que los bonos del Tesoro y los bonos hipotecarios de su propiedad vencieran y no fueran reemplazados, en un esfuerzo denominado ajuste cuantitativo, o QT por su sigla en inglés.

* La rentabilidad del bono a 30 años cedía 0,4 puntos básicos al 4,792%.

* Los datos económicos mostraron que las peticiones iniciales semanales de subsidio de desempleo aumentaron en 44.000 hasta una cifra desestacionalizada de 236.000, por encima de la estimación de 220.000 de los economistas encuestados por Reuters, aunque muchos analistas achacaron la reciente volatilidad de los datos a factores estacionales.

* El rendimiento de los papeles a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tipos de interés de la Fed, caía 3,9 puntos básicos al 3,526%.

(Reportaje de Chuck Mikolajczak; Editado en español por Juana Casas y Javier Leira)