Rendimientos bonos EEUU operan mixtos ante falta de datos y preocupación por la oferta de deuda

Por Davide Barbuscia

NUEVA YORK, 7 nov (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense apenas variaban el viernes, mientras los inversores tomaban ganancias de la subida de la víspera y se preparaban para una semana cargada de subastas de deuda pública.

* Los precios de los bonos del Tesoro subieron y los rendimientos bajaron el jueves debido a que los indicadores del mercado laboral mostraron una ralentización de la economía, lo que aumentó las posibilidades de que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria de diciembre.

* El Departamento de Trabajo no publicó el viernes el informe de empleo de octubre, como estaba previsto, debido al cierre del Gobierno estadounidense. Con pocos datos nuevos para evaluar la situación económica, los inversores tuvieron que consolidar las ganancias anteriores o mantener posiciones.

* "Como industria, cuando hay una falta de datos tendemos a congelarnos, y creo que hay un poco de congelación con el tema de los datos del gobierno", dijo Mark Hackett, estratega jefe de mercado del Grupo de Gestión de Inversiones de Nationwide.

* "Nos perdimos nuestro segundo informe consecutivo sobre nóminas esta mañana... cuando hay incertidumbre, lo más fácil es quedarse al margen, y eso, al margen, está teniendo un pequeño impacto", dijo.

* Los inversores tuvieron que conformarse con el índice preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para noviembre, que mostró que la confianza cayó a 50,3, el nivel más bajo desde junio de 2022, debido a las preocupaciones sobre el impacto económico del cierre del Gobierno. Las expectativas de inflación a un año subieron del 4,6% el mes pasado al 4,7% este mes, mostraron los datos.

* Los rendimientos del Tesoro, que se mueven de forma inversa a los precios, bajaron tras la publicación.

* El retorno de referencia a 10 años se ubicaba en el 4,093%, prácticamente sin cambios desde el jueves, mientras que el rendimiento a dos años cedía alrededor de un punto básico al 3,553%. Más lejos en la curva, la rentabilidad a 30 años subía unos dos puntos básicos, al 4,704%.

* La semana que viene, el Tesoro emitirá deuda con vencimientos a tres, 10 y 30 años, por un total de 125.000 millones de dólares. (Reportaje de Davide Barbuscia; Edición de Paul Simao, Editado en español por Juana Casas)