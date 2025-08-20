Rendimientos bonos EEUU operan planos o ligeramente a la baja, mercado especula con discurso de Powell

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 20 ago (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos variaban poco o bajaban marginalmente el miércoles en operaciones acotadas, mientras los inversores especulaban sobre lo que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dirá el viernes en una reunión del banco central en Jackson Hole.

* Algunos inversores en renta fija consideran el simposio anual de la Fed como una reunión de facto del Comité Federal de Mercado Abierto, ya que anteriores presidentes de bancos centrales la han utilizado como trampolín para señalar su próximo movimiento político o indicar un cambio de postura.

* "La expectativa general en este momento es de una inclinación pesimista, especialmente con la atención puesta en el mercado laboral y, desde luego, a la luz del informe de nóminas no agrícolas de julio. La cifra de julio en sí fue obviamente muy débil, pero las revisiones a la baja fueron la verdadera historia", dijo Zachary Griffiths, jefe de grado de inversión y estrategia macro en CreditSights.

* "Probablemente será difícil discernir realmente si abren o no la puerta a un recorte de 50 puntos básicos en septiembre, pero ese es nuestro caso base y es un gran cambio. Si nos fijamos en los datos del mercado laboral ahora, y los comparamos con los de hace un año antes del recorte de 50 pb de la Fed en septiembre de 2024, los datos parecen peores ahora", añadió.

* Antes de la reunión de Jackson Hole los futuros de los fondos federales, que están vinculados a la política monetaria del banco central estadounidense, han descontado un 83% de probabilidades de relajación en septiembre, frente al 94% de hace una semana, según el FedWatch de la CME.

* En total, el mercado ha descontado unos 56 puntos básicos (pb) de relajación este año y un total de 126 pb de bajada de tasas hasta finales de 2026.

* Por la mañana, el rendimiento de los bonos estadounidenses a dos años, vinculado a la política monetaria de la Fed, bajaba 1,7 puntos básicos, hasta el 3,737%. El rendimiento de referencia a 10 años se mantuvo estable en el 4,295% mientras que la rentabilidad a 30 años tampoco varió significativamente, situándose en el 4,899%.

* En consecuencia, la curva de rendimientos se mantuvo prácticamente sin cambios con respecto al nivel del martes, en 55,4 puntos básicos. Sin embargo, la tendencia al alza de la curva se mantuvo intacta, ya que el mercado espera que la Reserva Federal reanude su ciclo de recortes, lo que debería mantener atada la parte delantera.

* Las actas de la Fed de la reunión de julio se publicarán más tarde el miércoles. También en la jornada el Tesoro subastará US$16.000 millones en nuevos bonos a 20 años.

(Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; edición de Philippa Fletcher.

Editado en español por Natalia Ramos