Rendimientos bonos EEUU suben en la primera jornada de negociación de 2026

Por Matt Tracy

2 ene (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron en el primer día de negociación del nuevo año, mientras los agentes en el mercado esperan informes de empleo de la próxima semana que les indiquen la dirección de la economía en 2026.

El retorno a 10 años avanzó 4,1 puntos básicos, al 4,196% el viernes. El año pasado fue el primero desde 2020 en el que hubo una caída anual del rendimiento a 10 años. Mientras, la rentabilidad a 30 años ganó 4,2 puntos básicos, al 4,872%.

Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre las tasas a dos y 10 años y proporciona un indicador de las expectativas económicas, se situó en 71,1 puntos básicos.

El retorno a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de las tasas de interés, subió 2,7 puntos básicos, a un 3,481%.

En general, los rendimientos cayeron durante 2025, ya que la Reserva Federal de Estados Unidos ha ido recortando gradualmente su principal tasa de interés, en un cambio de su postura mayormente restrictiva entre 2020 y 2024.

Las apuestas del mercado sobre las probabilidades de un recorte de una tasa de interés clave en la reunión de enero de la Fed se situaron en el 14,9%, según datos de CME Group.

Los agentes en el mercado están atentos a cualquier dato que pueda apuntar a un recorte del costo del crédito en enero, incluidos los informes de empleo de la semana que viene. (Matt Tracy en Washington; edición en español de Javier López de Lérida)