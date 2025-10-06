Rendimientos bonos EEUU suben en sexto día de cierre de Gobierno

WASHINGTON, 6 oct (Reuters) - Los rendimientos de los bonos estadounidenses se aferraron a leves alzas el lunes, mientras el cierre del Gobierno federal entró en su sexto día, privando a los mercados de datos económicos cruciales y suavizando la demanda de los inversores.

* El impacto de las ventas masivas de bonos soberanos causadas por la turbulencia política en Japón y Francia probablemente contribuyó a la reticencia de los compradores en Estados Unidos, según operadores.

* Los mayores retornos a dos y 10 años se sumaron a las ganancias del viernes, cuando el Departamento de Trabajo no presentó el informe de septiembre sobre la situación del empleo, un indicador clave que ha apuntado a la debilidad en los últimos meses en la mayor economía del mundo en los últimos meses.

* Los datos producidos en el sector privado, uno de los pocos elementos de los que disponen los inversores por el momento, apuntan a un mercado laboral que se mantiene algo estable por el momento, según Stan Shipley, director gerente de renta fija de Evercore ISI.

* Según Shipley, las declaraciones públicas de esta semana de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), encargado de establecer la política monetaria de la Reserva Federal, deberían ser objeto de un escrutinio inusual a la hora de evaluar la probabilidad de que se produzca otro recorte de las tasas en la reunión de la Fed de los días 28 y 29 de octubre.

* Solo el martes comparecerán la vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman, y el recién investido gobernador Stephen Miran. El presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, pronunciará un discurso tras el cierre el lunes.

* El panorama de la demanda de deuda estadounidense se ampliará a finales de semana con las subastas a tres, 10 y 30 años. El viernes, la Universidad de Míchigan actualizará su serie de datos sobre la confianza de los consumidores.

* La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años subió 4,7 puntos básicos, al 4,166%, mientras que el retorno a 30 años ganó 4,7 puntos básicos, al 4,761%.

* Una parte muy vigilada de la curva del Tesoro, que mide la diferencia entre las tasas a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó en 56,5 puntos básicos.

* El retorno a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, subió 2,7 puntos básicos, al 3,599%. (Reportaje de Douglas Gillison en Washington, Editado en español por Juana Casas)