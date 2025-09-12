Rendimientos bonos EEUU suben mientras mercado espera un recorte de tasas de la Fed

Por Alden Bentley

NUEVA YORK, 12 sep (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron el viernes en un mercado moderado, con el rendimiento a 10 años avanzando en el nivel psicológico del 4%, mientras los inversores digieren unos datos débiles que abren la puerta la semana que viene a la primera relajación de la política monetaria en nueve meses.

* La rentabilidad de la nota de referencia a 10 años bajó algunos puntos tras la publicación a media mañana del índice de confianza preliminar de septiembre de la Universidad de Michigan, que se situó en 55,4, el más bajo desde mayo y por debajo del 58,2 de agosto y de la expectativa media de 58,0 de los economistas.

* Pero se mantuvo por encima del mínimo de cinco meses del jueves, en el 3,994%, y al final de la sesión se situó en el 4,06%, con una subida de 4,9 puntos básicos en el día.

* "Las tasas a 10 años rondaban el 4%.

Creo que parte del movimiento de hoy podría ser un pequeño retroceso por haber exagerado el movimiento que vimos a principios de semana", dijo Molly Brooks, estratega de tipos de TD Securities en Nueva York.

* El único indicador significativo que queda antes de

la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana

es el informe del martes sobre las ventas minoristas de agosto, significativo por su reflejo de la demanda de los consumidores, la parte más importante de la economía.

* El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal se reúne el martes y el miércoles para estudiar los claros signos de las últimas semanas de debilitamiento del mercado laboral y de moderación de la inflación.

*

Las apuestas actuales

en los mercados de futuros sitúan las probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos el miércoles en el 95%, según datos de LSEG, con un 5% de posibilidades de una reducción mayor de medio punto en el objetivo de los fondos federales, que se sitúa en el 4,25%-4,5% desde el último recorte de diciembre.

* El mercado también está pendiente del comunicado de la Fed y del resumen de proyecciones económicas, así como de lo que diga el presidente Jerome Powell tras el anuncio, dada la larga espera para que el impacto por los aranceles se note en los datos que

mantuvieron a la Fed en espera

tras recortar 100 puntos básicos de septiembre a diciembre.

* El tramo de la curva de rendimientos que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años, que se sigue de cerca como indicador de las expectativas económicas, se situó en +50,1 puntos básicos, un par de puntos básicos más que a última hora del jueves.

* El rendimiento del bono a 30 años subió 2,7 puntos básicos hasta el 4,678%. El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tipos de interés de la Fed, subió 2,9 puntos básicos hasta el 3,558%.

(Editado en español por Carlos Serrano y Juana Casas)