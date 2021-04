Rendimientos bonos Tesoro cotizan estables pese a sólida subasta deuda a 20 años

(Actualiza con valores hacia el cierre del mercado)

Por Kate Duguid y Ross Kerber

NUEVA YORK, 21 abr (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se mantuvieron dentro de un rango el miércoles incluso después de que una subasta de deuda a 20 años mostró una sólida demanda, un patrón que los analistas esperan que persista hasta la publicación de datos de la próxima semana y la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

* Ante la ausencia de grandes noticias, la rentabilidad del papel de referencia a 10 años ha descendido desde que alcanzó un máximo de 1,776% el 30 de marzo, y esta semana se ha mantenido dentro de un rango de entre 1,552% y 1,633%. El miércoles cotizó en 1,559%, casi sin cambios frente a la sesión previa.

* En la subasta de 24.000 millones de dólares en deuda a 20 años, los oferentes directos se quedaron con el 20,2% de la oferta, cinco puntos porcentuales más que el promedio y la primera vez en 12 meses de historia de venta de ese papel que los oferentes directos representan más del 20% de las ofertas aceptadas, según una nota del estratega Lou Brien, de DRW Trading.

* Brien denominó la demanda de la deuda como "sólida".

* Sin embargo, tras la venta el rendimiento del bono se mantuvo casi sin cambios en el día al igual que otros vencimientos del Tesoro, y cotizó en 2,1442%.

* El retorno a dos años permaneció anclado, lo que llevó a la curva de rendimiento entre la deuda a dos y 10 años, a ubicarse en 141 puntos básicos, casi el mismo nivel de la víspera.

* "No está pasando mucho. Los últimos días no se han divulgado datos. Nos hemos estado consolidando en torno a estos niveles. El próximo punto de datos importante será la Fed. Pero, de nuevo, no esperamos mucho en la forma de señales sobre política monetaria en la reunión de la próxima semana", dijo Subadra Rajappa, jefe de estrategia de tipos de Estados Unidos en Societe Generale.

* El Comité Federal de Mercado Abierto se reunirá del 27 al 28 de abril y no se espera que haga ningún ajuste significativo a la política monetaria. (Reporte de Kate Duguid en Nueva York y Ross Kerber en Boston, Editado en Español por Manuel Farías)