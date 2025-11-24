Rendimientos bonos Tesoro EE. UU. bajan mientras aumentan expectativas de recorte de tasas en diciembre

Por Davide Barbuscia

NUEVA YORK, 24 nov (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron el lunes, mientras los inversores digerían los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal que apoyaban la posibilidad de un recorte de las tasas de interés el próximo mes.

* Con pocos datos económicos en el calendario, los inversores en renta fija se centraron el lunes en los recientes comentarios de los máximos responsables a cargo de la política monetaria, que han cambiado las expectativas del mercado a favor de otra reducción de un cuarto de punto en la reunión del banco central en diciembre.

* Los datos disponibles indican que el mercado laboral estadounidense sigue siendo lo suficientemente débil como para justificar otro recorte de tasas de interés de un cuarto de punto en diciembre, aunque la acción más allá de eso dependerá de los próximos datos, dijo el gobernador de la Fed, Christopher Waller, en una entrevista con Fox Business el lunes.

* Esto siguió a los comentarios del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, que tiene derecho a voto permanente sobre la política monetaria y es vicepresidente del Comité Federal de Mercado Abierto, que fija las tasas de interés, quien dijo la semana pasada que los tipos de Estados Unidos podrían bajar sin poner en riesgo el objetivo de inflación de la Fed, al tiempo que ayuda a protegerse contra una caída en el mercado de trabajo.

* Los operadores de futuros de tasas asignaban el lunes una probabilidad del 81% a un recorte de tipos de 25 puntos básicos en diciembre, frente al 71% del viernes, mostraron los datos de CME Group. La gran mayoría de los economistas encuestados por Reuters a principios de mes esperaban un recorte en diciembre.

* Aún así, los inversores siguen dudando de la necesidad de un recorte de tasas en diciembre, dadas las señales de fortaleza económica que se están produciendo.

* Los datos de empleo de septiembre publicados la semana pasada -retrasados de su calendario original debido a la paralización del Gobierno federal- mostraron que la tasa de desempleo de Estados Unidos subió en septiembre, pero los empleadores añadieron más puestos de trabajo de lo que los economistas esperaban durante el mes, ofreciendo un panorama económico mixto.

* El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 2,5 puntos básicos a 4,038%. El rendimiento a dos años cedió menos de un punto básico a 3,508%.

* En cuanto a la oferta, el Departamento del Tesoro vendió $69.000 millones en deuda a dos años el lunes, la primera de las tres subastas de esta semana, con emisiones a cinco y siete años programadas para el martes y el miércoles.

* Los bonos a dos años se vendieron con una alta rentabilidad del 3,489%, aproximadamente en línea con la situación del mercado en la fecha límite de la subasta. El ratio de cobertura de la oferta, una medida de la demanda, fue de 2,68, por encima de la media de los últimos 12 meses de alrededor de 2,62, según cálculos de Reuters.

(Reporte de Davide Barbuscia, Editado en Español por Ricardo Figueroa)