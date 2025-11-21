Rendimientos bonos Tesoro EE. UU. bajan por más apuestas a recorte de tasas de la Fed

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 21 nov (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense caía el viernes a mínimos de tres semanas, mientras los inversores aumentaban sus apuestas a que la Reserva Federal recortará las tasas de interés el mes que viene debido al debilitamiento del mercado laboral.

* Datos del jueves mostraron que la tasa de desempleo aumentó en septiembre, a pesar de que los empleadores sumaron más puestos de trabajo de lo que los economistas esperaban durante el mes. Los datos de las nóminas de agosto también se revisaron para mostrar que los empresarios perdían puestos de trabajo por segunda vez este año.

* La volatilidad de los mercados bursátiles y los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, contribuyeron al movimiento del viernes.

* Williams dijo que la entidad puede recortar aún las tasas de interés "a corto plazo" sin poner en riesgo su objetivo de inflación.

* Zachary Griffiths, responsable de estrategia macroeconómica y de grado de inversión de CreditSights, dijo que "el mercado se está suavizando un poco en términos de confianza de riesgo y ha aumentado la incertidumbre en cuanto a la trayectoria final de la política monetaria de la Fed".

* Según la herramienta FedWatch del CME Group, los operadores de futuros de los fondos de la Reserva Federal valoran ahora en un 73% la probabilidad de un recorte en diciembre, frente al 39% del jueves.

* El rendimiento de la nota a 2 años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, bajaba 4,8 puntos básicos al 3,51%. El retorno a 10 años bajaba 3,7 puntos básicos al 4,067%.

* La curva de rendimientos entre los bonos a dos y a 10 años se empinó a 55,5 puntos básicos.

* Los operadores habían reducido las apuestas a un recorte de las tasas en diciembre después de que varios funcionarios de la Fed indicaron en las dos últimas semanas que eran reticentes a seguir relajando las tasas con una inflación sobre el objetivo anual del banco del 2%. (Reporte de Karen Brettell. Editado en español por Javier Leira)