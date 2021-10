Rendimientos bonos tesoro eeuu a corto plazo suben en medio de temores sobre límite deuda

(Actualiza con operaciones por la tarde)

Por Karen Pierog

CHICAGO, 4 oct (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subió el lunes, especialmente en la parte corta de la curva, ante la preocupación del mercado por la falta acuerdo sobre el techo de deuda.

* En tanto, los operadores esperan la publicación de los datos de empleo de septiembre, que podrían allanar el camino para la reducción gradual de las compras de activos de la Fed.

* El retorno del papel de referencia a 10 años, que la semana pasada subió a su nivel más alto desde junio en 1,567%, ganaba 1,7 puntos básicos en el día a 1,4841%.

* Los rendimientos en el extremo más corto de la curva se mantuvieron elevados ya que el Tesoro apuntó al 18 de octubre como la fecha en que podría quedarse sin efectivo, lo que podría conducir a un incumplimiento de pagos a menos que haya una resolución sobre el techo de la deuda.

* El rendimiento de las letras del Tesoro a un mes se disparó al 0,1450%, un pico desde octubre de 2020. Por la tarde cotizaba en 0,1217%.

* El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no puede garantizar que el gobierno no rompa su techo de límite de deuda de 28,4 billones de dólares a no ser que los republicanos se unan a los demócratas y voten en favor de elevarlo, mientras aumenta el riesgo de un impago histórico en solo dos semanas.

* El foco principal del mercado está en el informe de empleo de septiembre que se publicará el viernes.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dicho que el banco central podría comenzar a reducir sus 120.000 millones de dólares en compras mensuales de bonos en noviembre, siempre que el crecimiento del empleo en Estados Unidos hasta septiembre sea razonablemente sólido.

* Una parte de la curva de rendimiento que se observa de cerca y que mide la brecha entre los retornos de los papeles del Tesoro a dos y 10 años se profundizaba menos de un punto básico a 119,93 puntos básicos.

(Reporte de Karen Pierog. Editado en español por Javier Leira)