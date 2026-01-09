Rendimientos bonos Tesoro EEUU a corto plazo suben tras datos de empleo de diciembre

NUEVA YORK, 9 ene (Reuters) - Los rendimientos a corto plazo del Tesoro estadounidense subieron el viernes, y los referenciales a 10 años alcanzaron brevemente el nivel más alto desde el 4 de septiembre, antes de caer después de que se conocieran datos mixtos sobre el empleo en diciembre.

* Los empresarios añadieron 50.000 puestos de trabajo durante el mes. Los economistas encuestados por Reuters esperaban 60.000 nuevos empleos. La tasa de desempleo, en tanto, cayó al 4,4%, por debajo de las previsiones de los economistas del 4,5%.

* Tras el reporte, los futuros de tasas de interés reflejaban una probabilidad del 95% de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés en su reunión de este mes, frente al 88% previo al informe.

* La rentabilidad de referencia a 10 años alcanzó el 4,211% inmediatamente después de la publicación, antes de retroceder al 4,183%, una baja de 1,4 puntos básicos en la jornada.

* Los rendimientos a dos años, sensibles a las tasas de interés avanzaban 4,6 puntos básicos hasta el 3,534% tras llegar al 3,543%, un pico desde el 23 de diciembre.

* La curva de rendimientos entre las tasas de la deuda a dos y 10 años se aplanó unos 5 pb hasta los 63 puntos básicos.

* El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, dijo que el crecimiento del empleo en Estados Unidos en diciembre fue "modesto" y puso de manifiesto que las empresas que no pertenecen a un reducido grupo de sectores, como el sanitario y los relacionados con el desarrollo de plataformas de inteligencia artificial, siguen siendo reacias a contratar.

* La Corte Suprema de Estados Unidos podría entregar sus próximas sentencias el 14 de enero, entre ellas varios casos importantes pendientes, incluida la legalidad de los aranceles globales del presidente Donald Trump. (Reportaje de Karen Brettell; edición en Español de Manuel Farías y Javier Leira)