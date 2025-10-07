Rendimientos bonos Tesoro EEUU bajan a la espera de discursos de funcionarios de la Fed

WASHINGTON, 7 oct (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de referencia de Estados Unidos bajaban el martes por la mañana, mientras los inversores esperaban una subasta de deuda a tres años y una serie de discursos de autoridades de la Reserva Federal antes de la próxima reunión del banco central a finales de este mes.

* Los miembros de la Reserva Federal y los inversores dicen que en parte están volando a ciegas, ya que el cierre del Gobierno federal, ahora en su séptimo día, está impidiendo la publicación de datos económicos cruciales.

* Los rendimientos estadounidenses habían estado operando al alza en medio de una débil demanda desde el viernes, cuando el Departamento de Trabajo no publicó el informe de empleo de septiembre.

* Los miembros de la Junta de la Reserva Federal Michelle Bowman, vicepresidenta de supervisión, y el recién instalado gobernador Stephen Miran, tienen previsto hablar el martes por la mañana, con apariciones públicas durante el día también de los presidentes de los bancos de la Reserva Federal de Atlanta y Mineápolis.

* "Creo que el mercado está realmente en busca de cualquier nueva pieza de información que puedan encontrar para llenar el vacío que se ha creado por el cierre del Gobierno", dijo Vail Hartman, estratega de tasas de Estados Unidos en BMO Capital Markets.

* "El mercado ha estado atrapado en un rango bastante bien definido entre 4,10 y 4,20 en el sector a 10 años. Yo esperaría que sigamos oscilando en este rango hasta el próximo gran shock macro, que probablemente no vendrá en forma de datos".

* Dado que la Fed ya ha señalado que este mes se producirá un recorte de tasas, la falta de un conjunto completo de datos podría pesar en contra de desviarse de ese curso de acción, añadió Hartman.

* La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba 0,6 puntos básicos, al 4,156%. El rendimiento del bono a 30 años perdía 1 punto básico, al 4,748%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los bonos del Tesoro a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 55,7 puntos básicos positivos.

* El rendimiento de la deuda del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, se mantenía sin cambios en 3,597%. (Reporte de Douglas Gillison en Washington; Editado en Español por Ricardo Figueroa)