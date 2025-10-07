Rendimientos bonos Tesoro EEUU bajan en medio de esperanza de recortes de tasas

WASHINGTON, 7 oct (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia de Estados Unidos bajaron el martes, tras una subasta de deuda a tres años y mientras una serie de señales respaldaron las expectativas de una nueva baja de tasas de la Reserva Federal este mes.

* El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran dijo que la actual calma relativa del mercado de bonos, medida por las tasas de interés a largo plazo, respalda un impulso a la baja agresiva del costo del crédito por parte de la Fed.

* Los estadounidenses se mostraron más preocupados por el futuro del mercado laboral en septiembre, al tiempo que aumentaron sus previsiones sobre la trayectoria futura de la inflación a corto plazo, según un informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

* Los miembros de la Reserva Federal y los inversores dicen que en parte están volando a ciegas, ya que el cierre del Gobierno federal, ahora en su séptimo día, está impidiendo la publicación de datos económicos cruciales.

* "Creo que el mercado está realmente en busca de cualquier nueva pieza de información que puedan encontrar para llenar el vacío que se ha creado por el cierre del Gobierno", dijo Vail Hartman, estratega de tasas de Estados Unidos en BMO Capital Markets.

* "El mercado ha estado atrapado en un rango bastante bien definido entre 4,10 y 4,20 en el sector a 10 años. Yo esperaría que sigamos oscilando en este rango hasta el próximo gran shock macro, que probablemente no vendrá en forma de datos".

* Dado que la Fed ya ha señalado que este mes se producirá un recorte de tasas, la falta de un conjunto completo de datos podría pesar en contra de desviarse de ese curso de acción, añadió Hartman.

* Una subasta de bonos a tres años por US$58.000 millones de dólares registró una fuerte demanda, señaló Lou Brien, de DRW Holdings, en una nota analítica, con un rendimiento del 3,576%, casi un punto básico por debajo del mercado en el momento de cierre de la licitación.

* La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años bajaba 3,1 puntos básicos, al 4,131%. El rendimiento del bono a 30 años perdía 2,9 puntos básicos, al 4,729%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro, que mide la diferencia entre los bonos a dos y diez años , considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 55,5 puntos básicos positivos.

* El rendimiento de la deuda del Tesoro a dos años , que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, caía 2,3 pb al 3,574%.

(Reporte de Douglas Gillison en Washington; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)