Rendimientos bonos Tesoro EEUU bajan levemente en el inicio de la semana de Año Nuevo

Por Matt Tracy

29 dic (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron al inicio de la última semana de 2025, mientras el mercado sigue pendiente de cualquier señal importante sobre el estado de la economía estadounidense. * El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó 2 puntos básicos (pb) respecto al cierre del viernes, a un 4,114%. * El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años perdió 1,5 pb, a 4,803%. * Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los retornos de los bonos del Tesoro a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 64,9 pb. * La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, bajó 2 puntos básicos, al 3,462%.

* El descenso de los rendimientos se da luego de que datos mostraron el lunes que los contratos de compra de viviendas usadas en Estados Unidos se dispararon inesperadamente en noviembre, al nivel más alto en casi tres años, ya que la mejora de las condiciones de asequibilidad atrajo a los compradores.

* Las probabilidades de que haya un recorte de las tasas de interés en la reunión de enero de la Reserva Federal se situaban en el 18,8%.

* Los agentes en el mercado están muy atentos a cualquier dato clave que pueda apuntar a un recorte de las tasas en enero.

* "Tendremos que esperar hasta enero para conocer datos de primer nivel que puedan mover la aguja o discursos de miembros clave del comité (Federal de Mercado Abierto de la Fed)", dijo Eric Winograd, director de investigación económica de mercados desarrollados de AllianceBernstein. (Reporte de Matt Tracy en Washington, edición en español de Javier López de Lérida)