Rendimientos bonos Tesoro EEUU bajan levemente, mercado evalúa riesgo elección de jefe de la Fed

Por Tatiana Bautzer

NUEVA YORK, 26 ene (Reuters) - El rendimiento de la nota de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba levemente el lunes, ya que los mercados evaluaban los riesgos conocidos y nuevos antes de una semana muy ajetreada

* El rendimiento del bono a 10 años caía 2,4 puntos básicos, a 4,215%. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años bajaba 0,7 puntos básicos, a 3,598%, antes de la subasta de US$69.000 de estos bonos que tendrá lugar el lunes

* Los nuevos pedidos de bienes de equipo superaron las expectativas en noviembre, lo que sugiere que el gasto empresarial en equipamiento mantuvo un ritmo de crecimiento estable en el cuarto trimestre. Pero los datos no cambiaron la percepción de los mercados, ya que se espera que el FOMC de la Reserva Federal mantenga las tasas estables en su reunión de esta semana en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%

* Ian Lyngen, jefe de estrategia de tasas estadounidenses de BMO Capital Markets en Nueva York, considera que el posible anuncio de la persona elegida por el presidente Donald Trump para presidir la Reserva Federal es el acontecimiento que más puede influir en los mercados esta semana. * Rick Rieder, de Blackrock, parece ser el principal contendiente para el puesto, así como el exgobernador de la Fed Kevin Warsh, según las probabilidades de Polymarket

* "Los mercados respetan a Rieder, se le ve como un buen candidato para el puesto", dijo Lyngen, añadiendo que los inversores verían a Warsh o Rieder como buenas opciones para mantener la independencia de la Reserva Federal. El economista del Consejo Económico Nacional Kevin Hassett sería visto como una opción más política

* El fin de semana trajo un nuevo riesgo: el potencial cierre parcial del gobierno de Estados Unidos antes de la fecha límite de financiación del 30 de enero, ya que un segundo tiroteo mortal de agentes federales en Mineápolis agudizó el escrutinio de la represión contra la inmigración de Trump

* El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que su partido se opondría a una legislación que incluyera la financiación del Departamento de Seguridad Nacional

* Si se confirman las expectativas del mercado, la decisión del FOMC de esta semana será la primera vez que no se recorten las tasas de interés desde julio. La estabilización del crecimiento del empleo y la caída de la tasa de desempelo pueden ser aducidas por el comité como razones para mantener las tasas sin cambios. (Reportaje de Tatiana Bautzer; Edición de Alex Richardson, Editado en español por Juana Casas)