Rendimientos bonos Tesoro EEUU bajan levemente tras datos, a la espera de decisión sobre aranceles

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 14 ene (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían el miércoles después de las cifras de ventas minoristas y precios al productor, mientras los mercados esperaban un fallo de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles del presidente Donald Trump, en medio de tensiones geopolíticas sobre Oriente Medio.

* El Departamento de Comercio dijo que las ventas minoristas subieron un 0,6% en noviembre, superando las expectativas de los economistas encuestados por Reuters que esperaban un aumento del 0,4%, después de una caída revisada a la baja del 0,1% en octubre.

* Por otra parte, el Departamento del Trabajo indicó que el índice de precios a la producción (IPP) para la demanda final subió un 0,2% en noviembre, igualando la estimación de los economistas encuestados por Reuters, tras subir un 0,1% en octubre.

* Ambos informes se retrasaron debido a los 43 días de cierre del Gobierno.

* La rentabilidad de la nota de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba 0,9 puntos básicos, a 4,162%.

* Estados Unidos está retirando parte de su personal de las bases de Oriente Medio, dijo el miércoles un funcionario estadounidense, después de que un alto cargo iraní señaló que Teherán advirtió a sus vecinos de que apuntaría a las bases estadounidenses si Washington atacaba, mientras los dirigentes iraníes intentan sofocar los peores disturbios internos a los que se ha enfrentado la República Islámica.

* La rentabilidad del bono a 30 años bajaba 0,7 puntos básicos, a 4,821%.

* Los mercados también seguirán a la espera de que la Corte Suprema emita un fallo sobre los aranceles generalizados de Trump, ya que el tribunal no anunció ninguna decisión sobre el tema el miércoles.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro de Estados Unidos que mide la brecha entre las notas a dos y 10 años, vista como un indicador de las expectativas económicas, se situó en 63,4 puntos básicos positivos.

* El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, caía 0,2 puntos básicos, a 3,526%.

* Los mercados han descartado en gran medida cualquier posibilidad de un recorte de tasas en la reunión de la Reserva Federal de finales de este mes, con una probabilidad de sólo el 5%, mientras que las expectativas de un recorte de al menos 25 puntos básicos en la reunión de marzo del banco central se sitúan en el 27,3%, según la herramienta FedWatch de CME, prácticamente igual a las probabilidades del 27,1% de la sesión anterior. (Reporte de Chuck Mikolajczak, Editado en Español por Ricardo Figueroa)