Rendimientos bonos Tesoro EEUU bajan tras datos de inflación

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 13 ene (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense retrocedían el martes, ⁠después de que el ⁠dato de inflación de diciembre se ajustara a lo esperado y mantuviera intactas las expectativas del mercado de recortes de tasas por ⁠parte de ‌la Reserva ​Federal este año.

* El Departamento de Trabajo dijo que el Índice de ​Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,3% el mes pasado, igualando las expectativas ‌de los economistas encuestados por Reuters. En ‌los 12 meses transcurridos hasta diciembre, ​el IPC avanzó un 2,7%, igualando el alza de noviembre y en línea con las expectativas.

* La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años

bajaba 1,2 puntos básicos, al 4,175%.

* La rentabilidad del bono a 30 años

caía 0,7 puntos básicos, hasta el 4,833%.

* Las expectativas sobre la senda de recortes de tasas de la Fed apenas ⁠variaron tras los datos, y los mercados valoran en un 2,8% la posibilidad de un recorte ​en la reunión del banco central de finales de mes, frente al 4,4% de la sesión anterior, según la herramienta FedWatch de CME.

* Las expectativas de un recorte de al menos 25 puntos básicos en la reunión de marzo de la Fed cayeron al 25,5% desde el 28,7% del lunes. * Una parte ⁠muy vigilada de la curva, que mide la diferencia entre las tasas de la ​deuda a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se ubicaba en 64,3 puntos básicos.

El presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, Alberto Musalem, dijo ‍que la Fed está comprometida con el retorno de la inflación a su objetivo del 2% y que los datos del martes eran alentadores para las opiniones de que convergerá más hacia ese nivel este año, pero que no había motivos a corto plazo ​para recortar más las tasas.

* El rendimiento de la deuda a dos años

, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tipos de interés de la Fed, caía 1,7 puntos básicos, ‍hasta el 3,53%.

(Reporte de Chuck Mikolajczak; editado en español por Javier Leira)