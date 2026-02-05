Rendimientos bonos Tesoro EEUU caen ante alza inesperada de pedidos de subsidio por desempleo

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 5 feb (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense caían el jueves después de que los datos mostraran que el número de solicitantes de nuevas prestaciones por desempleo aumentó más de lo esperado la semana pasada, mientras los operadores esperan el informe de empleo de enero de la próxima semana.

* Las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo aumentaron en 22.000 a una cifra ajustada por estacionalidad de 231.000 en la semana que finalizó el 31 de enero, informó el jueves el Departamento del Trabajo.

* Los rendimientos de los bonos de referencia del Tesoro a 10 años han estado subiendo hasta alcanzar máximos de cinco meses, llegando a un nivel que probablemente haya proporcionado apoyo técnico para el repunte del jueves.

* El rendimiento de los bonos a dos años bajaba 5,5 puntos básicos, al 3,504%. El retorno de los bonos de referencia a 10 años caía 4 puntos básicos, a 4,238%.

* El mercado espera que el informe de empleo de enero, que se retrasó hasta el próximo miércoles debido al cierre parcial del Gobierno durante cuatro días que finalizó el martes, muestre que los empleadores crearon 70.000 puestos de trabajo el mes pasado, según la estimación promedio de economistas encuestados por Reuters.

* Se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4,4%.

* Los operadores están descontando las expectativas de dos recortes de tasas de interés de 25 puntos básicos este año debido a la preocupación por el debilitamiento del mercado laboral.

* También se considera que la Reserva Federal adoptará un sesgo más expansivo cuando el exgobernador de la Fed Kevin Warsh asuma la presidencia de la Fed cuando termine el mandato de Jerome Powell en mayo.

* La curva de rendimiento se empinaba y el segmento que mide el diferencial entre la deuda a dos y 10 años alcanzaba los 73,4 puntos básicos, su nivel más alto desde abril. (Reporte de Karen Brettell; edición de Jan Harvey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)