Rendimientos bonos Tesoro EEUU caen ante especulaciones sobre política de la Fed bajo Warsh

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 3 feb (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron el ⁠martes, mientras los operadores evaluaban los posibles ⁠cambios en la política de la Reserva Federal bajo el mandato de Kevin Warsh y se enfrentaban a retrasos en los datos económicos debido al cierre parcial del Gobierno federal.

* El presidente Donald ⁠Trump nominó ‌el viernes ​a Warsh para dirigir la Fed cuando termine el mandato de Jerome Powell en mayo. Warsh tenía fama de tener ​un sesgo de línea dura ante la inflación en su anterior etapa en el banco central, pero ‌ahora aboga por una bajada de las tasas.

* Jason Pride, jefe ‌de estrategia de inversión e investigación de Glenmede, ​considera probable que la Fed recorte las tasas en 25 puntos básicos dos veces este año, lo que ya se refleja en gran medida en los precios del mercado.

* Por su parte, la curva de rendimiento probablemente se empinará ante la perspectiva de que Warsh pueda intentar reducir el tamaño del balance de la Fed.

* Warsh ha argumentado que las grandes tenencias de la Fed distorsionan las finanzas de la economía. En un artículo de opinión publicado en noviembre en The Wall Street Journal, escribió: "El abultado balance de la Fed, ⁠diseñado para apoyar a las grandes empresas en una época de crisis ya pasada, puede reducirse significativamente".

* El rendimiento de los bonos a dos ​años, que suele moverse en consonancia con las expectativas de tasas de la Fed, caía 0,2 puntos básicos, al 3,568%. El rendimiento de los bonos a 10 años cayó 1 punto básico, al 4,268%.

* La curva de rendimiento entre los bonos a dos y a 10 años se aplanó cerca de medio punto básico a 69,5 puntos básicos, tras alcanzar los 72,7 puntos básicos el lunes, la más pronunciada desde abril.

* La mejora de los datos económicos ha retrasado las expectativas ⁠sobre cuándo la Fed volverá a recortar las tasas hasta junio, aunque una fuerte desaceleración del mercado laboral podría volver ​a adelantar las apuestas por una bajada de tipos.

* El esperado informe de empleo del Gobierno para enero se ha retrasado debido al cierre parcial del Gobierno. Estaba previsto para el viernes.

* La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por estrecho margen un acuerdo bipartidista que ‍pondría fin al cierre parcial del Gobierno federal y lo remitió al presidente Donald Trump para que lo promulgue como ley.

* El aumento de la productividad está ayudando a las empresas a aliviar las presiones sobre los costos, lo que contribuye a la lucha contra la inflación de la Fed, pero es difícil predecir si esto persistirá y, por lo tanto, es difícil saber cómo debería responder la ​política monetaria, afirmó el martes el presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin.

* Por su parte, el gobernador de la Fed, Stephen Miran, siguió defendiendo en una entrevista concedida el martes a Fox Business Network la necesidad de que el banco central recorte agresivamente las tasas de interés este ‍año. (Reporte de Karen Brettell; edición de Andrea Ricci; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)