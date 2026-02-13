Rendimientos bonos Tesoro EEUU caen, inflación moderada refuerza apuestas a recorte de tasas

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 13 feb (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense caían el viernes, ya que una lectura de la inflación de enero más baja de lo esperado reforzaba las apuestas a que la Reserva Federal aplicará al menos dos recortes de tasas este año.

* Los datos mostraron que el índice de precios al consumo subió un 0,2% el mes pasado, tras un aumento sin revisar del 0,3% en diciembre. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un alza del IPC del 0,3%.

* Excluyendo los componentes volátiles de los alimentos y la energía, el IPC ganó un 0,3% tras subir un 0,2% sin revisar en diciembre.

* "El camino de la Fed hacia los recortes de 'normalización' parece ahora más claro, ya que los temores de una cifra sólida en enero han quedado atrás con la publicación del IPC", dijo Lindsay Rosner, directora de inversiones en renta fija multisectorial de Goldman Sachs Asset Management, en Nueva York.

* "Sin embargo, la duración de ese camino dependerá de si el empleo sigue mostrando signos de mejora, dada la sensibilidad del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) a la debilidad del mercado laboral. Seguimos esperando dos recortes este año, y el próximo movimiento se producirá en junio".

* En las operaciones de la mañana en Nueva York, los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años caían 3,7 puntos básicos (pb) a 4,067%, mientras que los rendimientos a dos años, que reflejan las expectativas de tasas de interés, bajaban 4,4 pb a 3,422%.

* La curva de rendimiento se empinó inicialmente tras los datos del IPC. El diferencial entre los retornos a dos y 10 años se amplió a 66,5 pb, en comparación con los 64 pb del jueves. Posteriormente operaba en 64,2 pb.

* La curva mostró un movimiento alcista, con una caída más rápida de los rendimientos a corto plazo que de la deuda a largo plazo, un patrón que suele indicar expectativas de recortes de tasas a corto plazo por parte de la Fed.

* Tras los datos de inflación, los futuros de tasas de interés estadounidenses descontaban una relajación de unos 63 puntos básicos este año, lo que supone aproximadamente dos recortes de tasas de 25 puntos básicos cada uno. Antes de la publicación del IPC, la cifra era de 58 puntos básicos. (Reporte de Gertrude Chávez-Dreyfuss; reportaje adicional de Saeed Azhar; Editado en Español por Ricardo Figueroa)