Rendimientos bonos Tesoro EEUU caen por aversión al riesgo por guerra en Oriente Medio

SINGAPUR, 2 mar (Reuters) - El temor de los inversores a un conflicto prolongado en Oriente Medio provocaba el lunes una avalancha de compras de bonos del Tesoro estadounidense, en un amplio movimiento de aversión al riesgo que empujó los rendimientos a mínimos de varios meses.

El rendimiento de la deuda referencial a 10 años cayó a un mínimo de 11 meses de 3,9260% a primera hora de la sesión asiática, mientras que el retorno a dos años bajó al 3,3650%, su menor nivel desde agosto de 2022, antes de recuperarse ligeramente.

Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra Teherán el domingo, e Irán respondió con más bombardeos de misiles, un día después de que el asesinato del líder supremo Alí Jamenei sumiera a Oriente Medio y a la economía mundial en una incertidumbre cada vez mayor.

"Aunque los rendimientos están cayendo debido al sentimiento de aversión al riesgo, todo lo anterior es inflacionario, al igual que lo fue cuando Rusia invadió Ucrania", afirmaron analistas de Rabobank en una nota.

(Reporte de Rae Wee; Editado en español por Javier Leira)