Rendimientos bonos tesoro eeuu caen por más apuestas a bajas de tasas

(Actualiza cerca del cierre)

Por Herbert Lash

NUEVA YORK, 27 mar (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaban el miércoles, tras una sólida subasta de 43.000 millones de dólares en bonos a siete años, y un aumento de las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés.

* Los inversores en bonos ven a la Fed en el mismo bando que otros grandes bancos centrales, tras una serie de reuniones de la semana pasada, en las que el Banco de Inglaterra se inclinó por una postura más expansiva y el Banco Central Europeo apuntó a un posible recorte de tasas en junio.

* "Nos han dicho que van a recortar. Ahora es cuestión de cuánto y cuándo. Así que sí, creo que básicamente todo el mundo espera un recorte", dijo Kim Rupert, director gerente de renta fija global de Action Economics.

* "El mercado había empezado a pensar que, 'Oh, bueno, no van a recortar en junio y sólo van a hacer dos en lugar de tres' Y así hemos ido y venido. Pero básicamente, el mercado espera al menos un recorte, si no dos", dijo.

* Los bonos a siete años se colocaron con un alto rendimiento del 4,185%, y los agentes primarios se llevaron sólo el 12,86%.

* "La subasta fue estelar. La mejor en varios meses", dijo Rupert. "Es un buen momento para obtener rentabilidad"

* El rendimiento del bono del Tesoro a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, bajaba 2,1 puntos básicos al 4,577%, mientras que el rendimiento de la deuda a 10 años caía 3,8 puntos básicos, a un 4,196%.

* Los futuros de los fondos federales muestran una probabilidad del 70,4% de que la Fed recorte las tasas en junio, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* El banco central sueco mantuvo el miércoles su tasa de interés oficial en el 4,00%, tal y como se esperaba, pero afirmó que si la inflación sigue descendiendo hacia el objetivo del 2%, es muy probable que haya una serie de recortes a partir de mayo.

* La brecha entre los rendimientos de los bonos a dos y 10 años, considerada como un presagio de recesión cuando los títulos a corto plazo rinden más que los más largos, se situaba en -38,2 puntos básicos. La diferencia ha sido negativa o "invertida" desde julio de 2022.

* El rendimiento de los papeles a 30 años retrocedía 4 puntos básicos, a un 4,359%. (Reporte de Herbert Lash; edición en español de Javier López de Lérida)