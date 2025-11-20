Rendimientos bonos Tesoro EEUU caen tras aumento del desempleo en septiembre

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 20 nov (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro caía el jueves, después de que los datos mostraron que la tasa de desempleo de Estados Unidos aumentó en septiembre, pese a que los empleadores añadieron más puestos de trabajo durante el mes de lo que esperaban los economistas.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en el noveno mes del año, pero la tasa de desempleo subió al 4,4% y la economía perdió puestos de trabajo el mes anterior, lo que sugiere que la situación del mercado laboral sigue siendo floja.

Los bonos del Tesoro repuntaban y los rendimientos caían, ya que los operadores volvieron a situar la posibilidad de un recorte de tasas en diciembre cerca del 50-50, dijo Jan Nevruzi, estratega de tasas en TD Securities en Nueva York.

En la última semana, los operadores han vuelto a valorar la caída de las probabilidades de un recorte de tasas en diciembre, ya que muchos responsables de política monetaria de la Reserva Federal están expresando su preocupación por una mayor relajación debido a la todavía elevada inflación.

Según los datos de LSEG, los operadores de futuros sobre fondos de la Fed valoran ahora en un 33% las probabilidades de un recorte de tasas en diciembre, frente al 27% del miércoles.

El rendimiento de la nota a 2 años, que normalmente se mueve al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, bajaba 2,8 puntos básicos al 3,571%. El retorno de los papeles a 10 años bajaba 1,2 puntos básicos al 4,119%.

La curva de rendimientos de los papeles a dos y 10 años, en tanto, se empinó hasta los 54,6 puntos básicos.

(Reporte de Karen Brettell. Editado en español por Javier Leira)