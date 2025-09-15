Rendimientos bonos Tesoro EEUU caen tras datos del Empire State; el mercado espera reunión de la Fed

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 15 sep - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaban ligeramente el lunes, después de que un indicador de la actividad manufacturera en Nueva York se situó por debajo de las expectativas, mientras los inversores se preparaban para el próximo anuncio de política monetaria de la Reserva Federal esta semana.

* El índice Empire State de la Reserva Federal de Nueva York se situó en -8,7 en septiembre, su primera lectura negativa desde junio y por debajo de la estimación de 5,0 de los economistas encuestados por Reuters.

* El retorno del bono del Tesoro estadounidense a 10 años caía 2,1 puntos básicos, a 4,039%.

* Los rendimientos han descendido en las últimas semanas a medida que una serie de datos económicos que indicaban un debilitamiento del mercado laboral impulsaban las expectativas de que la Reserva Federal sería más agresiva a la hora de recortar las tasas de interés.

* El rendimiento del bono a 30 años cedía 2 puntos básicos, a 4,659%.

* Según la herramienta FedWatch de CME, el mercado prevé un recorte de al menos 25 puntos básicos al término de la reunión del miércoles, con aproximadamente un 6% de posibilidades de un recorte superior a 50 puntos básicos.

* Una parte muy vigilada de la curva de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que mide la diferencia entre la deuda a dos y 10 años, considerado como un indicador de las expectativas económicas, se situó en 50,5 puntos básicos positivos.

* El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tipos de interés de la Fed, bajaba 2,5 puntos básicos a 3,533%.

(Editado en Español por Ricardo Figueroa)