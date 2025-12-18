Rendimientos bonos Tesoro EEUU caen tras publicación dato inflación inferior al previsto

NUEVA YORK, 18 dic (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayó el jueves, después de que datos mostraron que los precios al consumidor subieron menos de lo previsto en una base anual el mes pasado, pese a que las lagunas por un cierre del Gobierno federal plantearon dudas sobre la exactitud de la publicación.

El índice general de precios al consumo subió un 2,7% interanual en noviembre, mientras que los precios subyacentes subieron un 2,6%. Los economistas consultados por Reuters esperaban un aumento del 3,1% en el índice general y del 3% en el subyacente.

Jan Nevruzi, estratega de tasas estadounidenses de TD Securities en Nueva York, dijo: "Es difícil argumentar que esto no respalda la opinión de que la inflación está desapareciendo".

"Estoy completamente de acuerdo en que, comparado con un mes normal, éste es sin duda un dato menos sencillo de tomar al pie de la letra, pero los datos son los datos".

La preocupación por la falta de datos ha hecho que los operadores se muestren cautelosos a la hora de adoptar una postura demasiado firme sobre la futura política de tasas de la Reserva Federal basándose en las publicaciones de esta semana.

El Gobierno también se saltó la publicación de la inflación de octubre, ya que no pudo recopilar los datos necesarios durante el cierre de 43 días. El martes, el informe de empleo oficial mostró un aumento inesperado de la tasa de desempleo el mes pasado.

El rendimiento de la nota a 2 años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, bajaba 2,3 puntos al 3,447%, y alcanzó el 3,462% tras cotizar en 3,433%, el nivel más bajo desde el 17 de octubre.

El retorno de los bonos a 10 años bajaba 3,1 puntos básicos al 4,12%, el nivel más bajo desde el 11 de diciembre.

La curva de rendimientos entre los bonos a dos y 10 años se aplanó alrededor de un punto básico a 66 puntos básicos.

Los operadores de futuros sobre los fondos de la Reserva Federal están valorando en un 27% la posibilidad de un recorte de las tasas en la reunión de enero, y en más del 50% para marzo. (Reporte de Karen Brettell. Editado en español por Javier Leira)