Rendimientos bonos Tesoro EEUU cotizan estables a la espera de la declaración de la Fed

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 17 sep (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos apenas variaban el miércoles, mientras los inversores se preparan para la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y los comentarios de su presidente, Jerome Powell.

Los rendimientos han caído en las últimas semanas a medida que una serie de datos económicos que indicaban un debilitamiento del mercado laboral impulsaron las expectativas de que el banco central será más agresivo en el recorte de las tasas de interés. La semana pasada, el bono a 10 años tocó un mínimo de 7 meses del 3,994%.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados prevén un recorte de tasas de al menos 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal, con aproximadamente un 6% de posibilidades de un recorte mayor de 50 puntos básicos.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba 0,4 puntos básicos al 4,022%. En tanto, el retorno de la deuda a 30 años retrocedía 1,6 puntos básicos al 4,63%.

Una parte muy vigilada de la curva de los rendimientos del Tesoro, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 50,4 puntos básicos.

El rendimiento de los papeles del Tesoro a dos años , que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, subía 0,6 puntos básicos al 3,516%. (Editado en español por Javier Leira)