Rendimientos bonos Tesoro EEUU cotizan mixtos mientras inversores especulan sobre tasas

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 17 feb (Reuters) - Los retornos de los bonos del Tesoro estadounidense se recuperaron el martes tras tocar mínimos de varios meses, mientras los operadores seguían evaluando la posible trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal, sin otros catalizadores importantes que impulsaran la dirección del mercado.

* Los rendimientos habían bajado por datos mostraron que la tasa de desempleo británica subió a su nivel más alto en más de una década, fuera del periodo de la pandemia, mientras que la confianza de los inversores alemanes cayó inesperadamente en febrero.

* Los operadores han aumentado sus apuestas de que la Fed mantendrá las tasas sin cambios durante los próximos meses, después de que datos de la semana pasada mostraron que el empleo se aceleró en enero, mientras que la inflación se ralentizó.

* Los agentes en el mercado también siguen esperando recortes de las tasas de interés en algún momento de este año, ya que los datos de empleo de enero muestran que la economía creó muchos menos puestos de trabajo en 2025 de lo que se había estimado antes.

* "En general, creo que el mercado de bonos del Tesoro está interpretando (los datos contradictorios) como una señal de que la Fed no tiene prisa por relajar su política monetaria, pero que llegará a una baja de tasas a mediados de este año", dijo Will Compernolle, estratega macroeconómico de FHN Financial en Chicago.

* El retorno a dos años, que suele moverse en consonancia con las expectativas de tasas de interés de la Fed, subía 2,7 puntos básicos, al 3,437%, tras caer antes a 3,385%, su nivel más bajo desde el 17 de octubre.

* La rentabilidad a 10 años cayó 0,4 puntos básicos, al 4,052%, tras haber bajado previamente al 4,018%.

* La curva de rendimiento entre los bonos a dos y a 10 años se aplanó en torno a 2,5 puntos básicos, hasta situarse en 61 puntos básicos.

(Reporte de Karen Brettell, editado en español por Javier López de Lérida)