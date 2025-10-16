Rendimientos bonos Tesoro EEUU operan con pocos cambios, con inversores atentos a comentarios de la Fed

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 16 oct (Reuters) - Los retornos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cotizaban con pocos cambios el jueves, rebotando desde mínimos previos mientras los inversores esperaban la evolución de la situación comercial entre Estados Unidos y China y digerían los comentarios de varios funcionarios de la Reserva Federal.

* Los rendimientos se han movido bruscamente a la baja desde el viernes, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con elevar los aranceles sobre los productos chinos a tres dígitos. Los inversores también han estado lidiando con la falta de datos económicos debido al cierre del Gobierno en curso.

* La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años caía 0,1 puntos básicos, a 4,044%, tras tocar un mínimo de sesión de 4,009%.

* Los rendimientos descendieron después de que el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo que le gustaría un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de octubre del banco central debido a las lecturas dispares del mercado laboral, pero que ve una senda de recortes más lenta si el mercado laboral se acelera o el PBI se mantiene.

* Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal de este mes es del 95,7%.

* El rendimiento del bono a 30 años cedía 0,2 puntos básicos, a 4,637%.

* A pesar del cierre del Gobierno, se publicaron algunos datos económicos. El Banco de la Reserva Federal de Filadelfia dijo que su índice de actividad empresarial cayó a -12,8 este mes desde 23,2 en septiembre y por debajo de la estimación de 8,5 de los economistas encuestados por Reuters. Una lectura por debajo de cero indica contracción.

* Una parte muy vigilada de la curva, que mide la diferencia entre los retornos a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 53,2 puntos básicos.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, subía 0,4 puntos básicos, a 3,51%, tras caer al 3,483% en la sesión. (Reporte de Chuck Mikolajczak, Editado en Español por Ricardo Figueroa)