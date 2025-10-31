Rendimientos bonos Tesoro EEUU operan mixtos, falta de datos nubla perspectivas de tasas de interés

Por Tatiana Bautzer

NUEVA YORK, 31 oct (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cotizaban mixtos el viernes, ya que las perspectivas de la política monetaria se volvían cada vez más nebulosas debido al prolongado cierre del gobierno federal, que reduce la disponibilidad de datos macroeconómicos.

* Los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tras la rebaja de las tasas de interés del miércoles echaron agua fría sobre el optimismo de otra relajación de 25 puntos básicos en diciembre.

* "Básicamente recordó a los mercados que la Fed sigue dependiendo de los datos y de momento no hay datos", dijo Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tipos estadounidenses de TD Securities en Nueva York.

* El viernes, el rendimiento de la nota de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años caía 0,6 puntos básicos, a 4,087%. El rendimiento a 10 años era casi 10 puntos básicos superior al de hace una semana.

* El retorno del bono del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, cedía 0,8 puntos básicos, a 3,606%. En comparación con el viernes pasado, el rendimiento subía 11 puntos básicos.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre la deuda a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 47,9 puntos básicos positivos.

* Las discrepancias en el seno del Comité Federal de Mercado Abierto sorprendieron a los mercados, ya que el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, votó a favor de mantener las tasas, alegando riesgos inflacionarios. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, añadió el viernes que no consideraba necesario el recorte de tipos del miércoles.

* El gobernador Stephen Miran, por su parte, votó a favor de un recorte de tasas de 50 puntos básicos, marcando el primer disenso bilateral desde septiembre de 2019.

* El viernes, los mercados estimaban en un 62% la posibilidad de un nuevo recorte de tasas en diciembre, según la herramienta FedWatch de CME, muy por debajo del 90% previo a la reunión del FOMC. (Reporte de Tatiana Bautzer; Editado en Español por Ricardo Figueroa)