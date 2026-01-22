RPT-Rendimientos bonos Tesoro EE. UU. operan mixtos mientras mercados digieren noticias sobre Groenlandia

(.)

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 22 ene (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cotizó dispar el jueves, ya que la deuda a más corto plazo subió y los vencimientos más largos bajaron, mientras los inversores esperaban más claridad sobre el acuerdo marco de Groenlandia negociado por Donald Trump con los líderes europeos.

* Las cifras económicas del jueves también fueron sólidas en general, lo que subraya la continua resistencia de la economía. Los datos también reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal pausará su ciclo de recorte de tasas la próxima semana, ayudando a apoyar los rendimientos en el extremo corto también.

* El mercado de bonos, sin embargo, siguió siendo muy sensible a los titulares geopolíticos.

* Trump dijo el jueves que aseguró el acceso total y permanente de Estados Unidos a Groenlandia en un acuerdo con la OTAN, cuyo jefe dijo que los aliados tendrían que intensificar su compromiso con la seguridad del Ártico para alejar las amenazas de Rusia y China.

* Trump retiró el miércoles sus amenazas arancelarias sobre productos europeos y descartó tomar Groenlandia por la fuerza. Eso calmó a los inversores en deuda pública que habían vendido bonos del Tesoro los últimos días en medio de la tensión global entre Estados Unidos y Europa.

* "Es un alivio, pero al mismo tiempo, aumentó la cautela del mercado en torno a la posibilidad de que esto vuelva a suceder", dijo Tony Rodríguez, jefe de estrategia de renta fija de Nuveen.

* "El riesgo geopolítico de los aranceles, específicamente desde una perspectiva política, probablemente va a seguir siendo un factor de riesgo para el mercado, más de lo que la gente pensaba (...) hace un mes".

* En las operaciones de la tarde en Nueva York, la rentabilidad de los bonos referenciales a 10 años se mantuvo bajó ligeramente al 4,251%, tras alcanzar el martes su nivel más alto desde finales de agosto.

* Los rendimientos de los bonos a 30 años cayeron 2,2 puntos básicos (pb) al 4,848% tras alcanzar el martes su nivel más alto desde principios de septiembre. En la parte delantera de la curva, el rendimiento de la deuda a 2 años subió 1,5 puntos básicos, a 3,612%.

* La subasta de 21.000 millones de dólares en valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS) a 10 años resultó deslucida el jueves, con un precio del 1,94%, por encima del rendimiento esperado en la fecha límite de la puja.

* El resultado sugirió una débil demanda, ya que los inversores exigieron una prima sobre el rendimiento para adquirir el bono protegido contra la inflación.

* Los datos económicos estadounidenses del jueves impulsaron modestamente los rendimientos a más corto plazo.

* El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios por desempleo aumentó marginalmente la semana pasada en 1.000, a una cifra desestacionalizada de 200.000. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado 210.000 solicitudes para la última semana.

* Un informe separado de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio mostró que el PIB aumentó a una tasa anualizada revisada al alza del 4,4%, el ritmo más rápido desde el tercer trimestre de 2023.

* Inicialmente, se estimó que la economía había crecido a un ritmo del 4,3% en el trimestre julio-septiembre. En el segundo trimestre creció a un ritmo del 3,8%.

* El índice de precios PCE creció un 0,2% en noviembre, igualando el alza de octubre. En los 12 meses transcurridos hasta noviembre, el índice de precios PCE subió un 2,8%, tras subir un 2,7% en octubre.

(Reportaje de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Daniela Desantis)