Rendimientos bonos Tesoro EEUU operan mixtos tras datos de inflación y confianza del consumidor

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 24 oct (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos operaban con tendencias mixtas el viernes, con los del extremo más corto de la curva ligeramente a la baja, después de que los datos mostraron que los precios al consumo en la mayor economía del mundo subieron menos de lo esperado en septiembre.

* El dato de inflación reforzó las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en su reunión de política monetaria de la próxima semana.

* En tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro a más largo plazo subían ligeramente después de que una encuesta sobre la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan mostró un descenso del índice, pero un aumento de las expectativas de inflación a cinco años.

* Los inversores, sin embargo, se centraron más en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, que subió un 0,3% el mes pasado tras anotar un alza de un 0,4% en agosto, mostraron los datos. En términos interanuales, el IPC aumentó un 3,0% tras avanzar un 2,9% en agosto.

* Los economistas encuestados por Reuters estimaban que el IPC habría crecido un 0,4% mensual y un 3,1% interanual.

* Excluyendo los volátiles componentes de alimentos y energía, el IPC ganó un 0,2% tras subir un 0,3% en agosto. El denominado IPC subyacente aumentó un 3,0% interanual tras avanzar un 3,1% en agosto.

* El rendimiento de referencia a 10 años bajó tras los datos del IPC, pero luego operaba estable en 3,997%, mientras que el retorno a dos años, que refleja las expectativas de tipos de interés, caía 1,1 puntos básicos a 3,472%.

* El rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años subía 1,5 puntos básicos, a 4,586%.

* El mercado espera que la Fed reduzca las tasas dos veces más este año, con un recorte de un cuarto de punto porcentual descontado en la reunión del 28 y 29 de octubre, según los cálculos de LSEG utilizando futuros de tipos. Para 2026, el mercado de futuros de los fondos de la Fed prevé tres recortes más de 25 puntos básicos.

* La curva de rendimientos, por su parte, se empinó a raíz de los datos del IPC, con el diferencial entre la deuda a dos y 10 años en 52,2 puntos básicos, frente a los 50,8 puntos básicos del jueves. Se trata de un retroceso respecto a la tendencia de aplanamiento observada en los últimos días.

* La curva alcanzó los 48 puntos básicos inmediatamente después de la cifra de inflación, la más plana desde el 12 de septiembre. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Editado en español por Juana Casas y Ricardo Figueroa)