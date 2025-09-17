Rendimientos bonos Tesoro EEUU recortan alza tras baja de tasas de la Fed

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 17 sep (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos recortaron sus avances el miércoles, después de que la Reserva Federal recortó las tasas 25 puntos básicos, como se esperaba.

* Al anunciar el recorte, la Fed indicó que reducirá de manera constante los costos de endeudamiento durante el resto de este año, ya que los responsables de política monetaria respondieron a la preocupación sobre la debilidad del mercado laboral en una medida que obtuvo el apoyo de la mayoría de los designados por el presidente Donald Trump para el banco central.

* Solo el nuevo gobernador Stephen Miran, que se unió a la Fed el martes, disintió a favor de un recorte de medio punto porcentual.

* Tras la decisión de la Fed, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía 0,6 puntos básicos, al 4,032%. En tanto, el retorno de la deuda a 30 años retrocedía 1,6 puntos básicos al 4,63%.

* Los rendimientos han caído en las últimas semanas a medida que una serie de datos económicos que indicaban un débil mercado laboral impulsaron las expectativas de que el banco central será más agresivo en el recorte de las tasas de interés. La semana pasada, el bono a 10 años tocó un mínimo de 7 meses del 3,994%.

* Una parte muy vigilada de la curva de los rendimientos del Tesoro, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 52,5 puntos básicos.

* El rendimiento de los papeles del Tesoro a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, caía 0,5 puntos básicos al 3,505%. (Editado en español por Javier Leira)